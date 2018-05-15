GTB delegeleri TOBB genel kuruluna katıldı

Genel Kuruluna katıldı.

Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde gerçekleştirilen Genel Kurula, 365 Oda ve Borsanın delegeleri katıldı. Genel Kurulun açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, başarıya ulaştıracak esas gücün birlik ve beraberlikten geçtiğini söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu süreçte 4 ana meseleye odaklandık. İlk olarak Oda ve Borsalarımızın gücünü ve kapasitesini artırdık. Odaklandığımız ikinci konu, özel sektörümüzün yurt dışındaki lobisiydi. Eskiden kapısından dahi giremediğimiz küresel iş örgütlerinin tamamında, artık söz sahibi olduk. Özel sektörümüzün çıkarlarını tüm dünyada savunan bir camia haline geldik. Üçüncü önceliğimiz, ülke meselelerinde inisiyatif almak oldu. Dördüncü olarak, Türkiye’nin zenginleşmesi için fikir ürettik, proje ürettik" dedi.

TOBB Genel Kuruluna Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkan Yardımcıları Karaca Türkmen ve Enver Çokay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Meclis Üyeleri Orhan Çetin, Ahmet Ulu, Bilal Tabur, Mevlüt Polat, Mehmet İşbilir ve Genel Sekreter Özgür Bayram katıldı.