GTB kalite yönetim sistemini güncelliyor

TOBB’un "A" sınıfı akredite borsaları arasında yer alan GTB, üyelerine sunduğu hizmet kalitesini dünyada en çok kullanılan yönetim sistemiyle uluslararası düzeye taşıyor. İKA’nın 2018 yılı teknik destek programı kapsamında sağlayacağı destekle gerçekleştirilecek olan çalışmanın proje sözleşmesi, GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz arasında imzalandı.

GTB Genel Sekreteri Bayram, yaptığı açıklamada, GTB’nin üyelerine sunduğu mevcut ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemini, İKA’nın destekleriyle daha üst bir versiyona taşımak istediklerini dile getirdi. Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve sunulan hizmet kalitesini günün koşullarına en uygun hale getirmenin GTB kurum kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Bayram, "Bu çerçevede ISO 9001:2008 KYS olan mevcut kalite standardımızı, ISO’nun 9001/2015 versiyonu ile güncelleyerek, üyelerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini uluslararası seviyeye taşımak istiyoruz” dedi.

Güncelleme için ilk etapta ISO 2015 versiyonuna geçiş temel çalışmaları yürüteceklerini kaydeden Bayram, eğitim ve danışmanlık hizmetleri alacaklarını ve daha sonraki dönemde ise belge yenileme başvurusunda bulunacaklarını söyledi. Bayram, proje kapsamında personellerine yönelik ISO 9001 KYS, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi, Proses Risk ve SWOT Analizleri Uygulamaları ile TOBB Akreditasyon Sistemi Dokümantasyon ve Oryantasyon gibi kalite yönetimini doğrudan ilgilendiren konularda eğitimler gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise, GTB’nin mevcut kalite yönetim sistemini güncelleyerek, uluslararası düzeye taşıyacak olan projenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.