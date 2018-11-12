GTB Labaruvarında swap analizleri başladı

Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Koca, GTB laboratuvarının personel ve yüzey hijyeni (SWAP) analizlerinde akredite olduğunu açıkladı.

GTB Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş Başkanı Nebi Koca, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, personel hijyeni, cihaz, ekipman, yüzey hijyeni ve ortam bakteri sayımı analizi konularında hizmet vermeye başladıklarını kaydetti. Gıda üretimi yapan firmalarda çalışan personellerin üst düzey önem göstermesi gereken konuların başında hijyenin geldiğini belirten Koca, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Mikrobiyal bulaşmanın kaynaklandığı en önemli noktaların başında personel ve ekipmanlar gelmektedir. Bu iki noktaya azami derece önem verilmesi halinde gıda üretimi yapan firmaların, insan tüketimi için daha kaliteli ve hijyenik üretim yapabilmeleri söz konusudur. Belirlenen bu iki kritik kontrol noktasının düzenli periyotlarla örnekler alınarak analizlerinin yapılması ve kayıtlarının tutulması hem sağlık açısından hem de kalite belgelendirmesi için gerekmektedir. Bu sebeple Laboratuvarımız, gıda üretimi yapan işletmelerden alınan numunelerde TÜRKAK 'tan akredite olarak; Personel Hijyeni (Swap), Cihaz, Ekipman, Yüzey hijyeni (Swap) ve Ortam Bakteri Sayımı Analizi yapılarak, müşterilerimize hızlı ve doğru sonuçlarla hizmet verilmeye başlanmıştır.”