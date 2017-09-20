GTB üye memnuniyetini ISO 10002 ile taçlandırdı

GTB, ISO 10002 kalite belgesine sahip Türkiye’nin öncü borsalarından biri olmayı başardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), 5 yıldızlı A sınıfı akredite borsaları arasında yer alan Gaziantep Ticaret Borsası, üye memnuniyeti yönetim sistemi standardını TSE- EN ISO 10002 kalite belgesine yükseltti.

Bağımsız denetleme kuruluşu Türk Loydu tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda GTB, üyelerine sağladığı kaliteli hizmet ve üye memnuniyeti ile ISO 10002 kalite belgesini almaya hak kazandı.

ISO 10002’nin üye memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen bir kalite sertifikası olduğunu vurgulayan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “Borsa olarak sürekli gelişim felsefesiyle akıllı, etkin ve verimli bir şekilde üye beklentilerini karşılarken aynı zamanda üyelerimizin memnuniyetini de sürekli artırmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda sunduğumuz hizmetler karşılığında TSE EN ISO 10002 kalite belgesini envanterimize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

ISO 10002 kalite belgesini almak için yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve bunun için adeta borsanın tüm birimlerinde yeniden yapılanmaya gittiklerini kaydeden Tiryakioğlu, süreç içerisinde tüm personellerinin de ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Şikâyet Yönetim Sistemi’ hakkında eğitimlere tabi tutulduğunu ifade etti.

Tiryakioğlu, ayrıca TSE EN ISO 10002 Kalite Belgesinin alınmasına ve kalite hizmet anlayışı çıtasının yükseltilmesine katkı sunan borsa personellerine de teşekkür etti.