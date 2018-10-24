GTB üyeleri Sial Paris 2018 Gıda Fuarına katıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) üyeleri, dünya gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olarak kabul edilen ‘SIAL Paris 2018-Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı.

109 farklı ülkeden 7 bin 336 firmanın stant açtığı fuarda GTB üyeleri, ikili iş birliği görüşmelerinde bulunarak, yenilikçi gıda teknolojilerini yerinde inceleme fırsatı buldu. GTB'nin gıda sektöründe faaliyet gösteren üyeleri, küresel gıda endüstrisinin en büyük fuarı ‘SIAL Paris 2018 Gıda Fuarı'na, KOSGEB desteğiyle katılım gösterdiler. Türkiye'nin katılımcı firma sayısı açısından 109 ülke içinde 4'üncü sırada yer aldığı fuarda, GTB üyeleri fuar süresince son trend ürünler ve yenilikçi gıda teknolojilerinin sergilendiği uluslararası stantları gezerek incelemelerde bulundular.

GTB'nin gıda sektörü temsilci üyeleri, fuar kapsamında düzenlenen seminer ve konferanslara da katılarak, küresel pazarlarda perakende ve tüketici trendlerine yönelik yapılan güncel çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. SIAL Paris 2018 gıda fuarında, dünyanın farklı ülkelerinden gelen alım heyetleriyle de tanışma fırsatı bulan GTB üyeleri, alım heyetlerine üretimini gerçekleştirdikleri ürünlerin tanıtımını yaparak, yeni iş birliği bağlantıları kurdular. Fuar süresince, paketlenmiş ve hazır gıdalar başta olmak üzere, son gıda teknolojilerinin sergilendiği stantları yakından inceleme fırsatı bulan GTB heyeti ayrıca, gıda tedarikçileriyle, üreticileri buluşturan ‘Business to Business' (B2B) görüşmelerine de katılım sağladılar. GTB üyeleri fuar programının sonunda, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunu da ziyaret ederek, Türkiye ve Fransa arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği faaliyetleri hakkında bilgiler aldılar.

SIAL Paris 2018 gıda fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunan GTB üyeleri, Fransa'nın başkenti Paris'te iki yılda bir gerçekleştirilen fuarın, dünya çapında iş bağlantıları kurmak ve gıda sektöründeki gelişmeleri daha yakından takip etmek adına son derece verimli geçtiğini ifade ettiler.