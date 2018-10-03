GTBBazaar, E-ticaret ağını genişletiyor

Akıncı, yaklaşık bir yıl önce hizmete giren ve sadece GTB üyelerinin faydalanabildiği e-ticaret portalını, gelen talepler doğrultusunda ve ikili işbirliği çalışmalarını daha verimli hale getirmek amacıyla TOBB çatısı altındaki tüm oda ve borsaların üyelerinin kullanımına açtıklarını ifade etti.

GTBBazaar uygulamasının dış ticaretin geliştirilmesine yönelik Gaziantep Ticaret Borsası tarafından yaklaşık bir yıl önce kurulan uluslararası bir e-ticaret portalı olduğunu belirten GTB Başkanı Mehmet Akıncı,” Hizmet ağını yeni hedef pazarlar olarak belirleyen ve çeşitli ülkelerdeki sanayi ve ticaret odaları ile iş adamları derneklerinin de destek verdiği uygulamamızdan artık üyelerimizin yanı sıra diğer oda ve borsalarımızın üyeleri de ücretsiz olarak yararlanabilecek” dedi.

GTBBazaar e-ticaret sitesinin üye firmalara ürünlerini elektronik ortamda tanıtma imkanı sağladığını kaydeden Akıncı, sistemin aynı zamanda firmalara alım yapmak istedikleri ürünler içinde duyuru ilanına çıkma kolaylığı sunduğunu söyledi.

Farklı ülkelerden çok sayıda alıcı ve satıcıyı www.gtbbazaar.com platformu üzerinde buluşturan uygulamanın, dış pazarlara açılmak isteyen işletmelere sanal mağazalar aracılığıyla E-ticaretin etkin yolunu açtığını vurgulayan Akıncı, kapalı üye sistemi ile çalışan portalın sadece tarım ve gıda ticareti yapan firmalara ücretsiz hizmet verdiğini kaydetti.

GTBBazar e-ticaret portalı üzerinde online bir satışın yapılmadığına dikkat çeken Akıncı, “Sistem üzerinde online bir satış yapılmamakta. Bu platform sadece alıcı ve satıcıların bir araya gelmesine ve pazar araştırması yapmalarına olanak sağlamakta. Satıcı, sistem üzerinde istediği sayıda sanal mağaza açarak, istediği ürünü kendi markasıyla ilana çıkarabilmektedir. Ürünle ilgilenen alıcı firma ise bu ilanı tıkladığında satıcı firmanın iletişim bilgilerine ulaşarak, yasal mevzuatlar çerçevesinde ticaretini gerçekleştirmekte. Uygulamanın küresel pazarlarda daha geniş bir hizmet ağına kavuşması için şu ana kadar 5 farklı ülkeden sanayi ve ticaret odalarının yanı sıra iş adamları dernekleriyle iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu kurumlar portal üzerinde satışa sunulan ürünler hakkında üyelerine bilgilendirmeler yaparak, ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamakta. Uygulamanın kapsadığı hizmet ağının genişletilmesi, daha fazla alıcı ile satıcının aynı platform üzerinde buluşturulmasına yönelik hedef pazarlardaki ilgili odalar ve iş adamları dernekleriyle görüşmelerimizi sürdürmekteyiz” diye konuştu.

Akıncı, ayrıca gtbbazaar.com'un kâr amacı gütmeyen ve tamamen üyelerinin ticari hayatına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş ücretsiz bir e-pazar portalı olduğunu sözlerine ekledi.