GTB’den anlamlı ziyaret

Şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek sohbet eden GTB Başkanları, şehit yakınlarının hiçbir zaman yalnız olmadıklarını ve Türkiye Cumhuriyetinin her ferdiyle her zaman yanlarında olduğunu ifade ettiler.

GTB tarafından Ramazan ayı nedeniyle şehit ailelerine yönelik düzenlenen ziyaretlerin ilki GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Karaca Türkmen tarafından şehit Mehmet Can’ın ailesine yapıldı.

Tiryakioğlu ve Türkmen, 20 Ağustos 2012’de Hakkari’de terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can’ın Karataş mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Zeki, annesi Hatice Can ve kardeşleriyle görüşen Tiryakioğlu ve Türkmen, devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden kahraman şehitlerin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini ifade ettiler.

Aziz şehit ailelerinin devletin ve milletin emanetleri olduğunu kaydeden Tiryakioğlu, “Bizler ne yapsakta bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin değerli ailelerinin acısını dindiremeyiz. Sadece hiçbir zaman yalnız olmadığınızı devletin ve milletin her zaman yanınızda olduğunu bilmenizi istiyoruz” dedi.

Şehit ailelerine yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerin ikincisi ise GTB Meclis Başkanı Selami Memiş tarafından yapıldı.

GTB Meclis Başkanı Memiş, 2008 yılında Kıbrıs’ta askeri tatbikat esnasında şehit olan Piyade Çavuş Ahmet Tunç’un, ailesini evlerinde ziyaret etti.

Şehidin babası Ali ve annesi Hatice Tunç’la bir süre sohbet eden Memiş, vatan uğruna şehadet şerbeti içen şehitlerin hak katında mertebelerinin en yükseğine ulaştığını ve tüm şehit ailelerinin de bu onuru layıkıyla taşıdıklarını ifade etti.

Vatan toprakları üzerinde yaşayan tüm bireylerin şehitlerimize minnet borcu olduğunu vurgulayan Memiş,” Şehitlerimiz bu cennet toprakların bekası için, bizler için canlarını gözlerini kırpmadan feda ettiler. Onların geriye bıraktığı siz kıymetli aileleri bizlerin en büyük emanetidir. Bir evladınızı şehit verdiniz ama artık milyonlar sizin evladınız. Bu nedenle hiçbir zaman yalnız değilsiniz ve her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyoruz” diye konuştu.