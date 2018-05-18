GTB’den Antep fıstığı rekolte çalışması

Akıncı, GTB tarafından oluşturulan ve içerisinde ziraat mühendislerinin yanı sıra uzmanlar ile bölge çiftçilerinin de yer aldığı teknik heyetin, bölgede yaklaşık 2 aydır antepfıstığı bahçelerini adım adım gezerek inceleme ve gözlemlerde bulunduğunu ifade etti. 2018 yılı hasat sezonu antepfıstığı tahmini rekolte rakamları, GTB tarafından oluşturulan rekolte tespit komisyonunun çalışmalarını tamamlamasının ardından açıklanacak. GTB Başkanı Mehmet Akıncı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘GTB Antep fıstığı Rekolte Tespit Komisyonu’nun, bölgede 6 ili kapsayan saha çalışmalarında artık son aşamaya geldiğini söyledi.

Antep fıstığının Türkiye’de 56 ilde yetiştirildiğini ve ortalama üretimin yüzde 90’nının ise Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Siirt ve Kilis illerinde yapıldığını vurgulayan Akıncı, rekolte tespit komisyonunun üretimin en fazla yapıldığı bu şehirleri kendisine pilot il seçerek çalışmalar yaptığını ifade etti.

Heyetin yaklaşık 2 aydır zor arazi ve hava şartlarına rağmen saha çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini kaydeden Akıncı, “Rekolte tespit komisyonumuz bu illerimizde üretimin yoğun olarak yapıldığı ilçe ve köy merkezlerini ziyaret ederek, fıstık bahçelerinde gözlemlerde bulundular. Yüzbinlerce dönümlük arazi üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde antep fıstığı ağaçlarındaki meyve durumu tek tek tespit edilerek yeni hasat sezonunun tahmini rekoltesi belirlenmeye çalışıldı. Öte yandan rekolte tespit çalışmaları esnasında uzman ekiplerimiz tarafından antepfıstığı ağaçlarında görülen genel hastalık ve zararlılarla ilgili de rapor hazırlandı” ifadelerini kullandı.

Siirt’ten başlayıp Kilis’e kadar devam eden antepfıstığı tahmini rekolte tespit çalışmalarının artık son aşamaya geldiğini belirten Akıncı, “Rekolte tespit komisyonumuz tarafından belirlenecek olan sonuçları, zaman kaybetmeden haziran ayı başında sektör temsilcilerimizle paylaşmayı planlıyoruz. Raporda bu sene ülkemizde beklenilen toplam antepfıstığı tahmini rekoltesi ve oluşacak olan tahmini rekoltenin illere göre dağılımına yer verilecek” diye konuştu.

Antepfıstığında periyodesite den dolayı geçen yıl bir verim kaybı yaşandığını anımsatan Akıncı, bu sene üretimde çok daha verimli bir hasat sezonu geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.