Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 15:45

GTB’den belediye başkanları ve emniyet müdürüne ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanlık Divanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ı ziyaret etti.

GTB’den belediye başkanları ve emniyet müdürüne ziyaret

02 Mayıs 2018 15:45


GTB’de Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen organ seçimleri sonrası oluşan yeni meclis divanı ve yönetim kurulu üyeleri, kentte kurum ve kuruluş yöneticilerine yönelik sürdürdükleri tanışma ziyaretlerine devam ediyor.


GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Divanı ile Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ı ziyaret ederek istişarelerde bulundular.


GTB’nin yönetim kurulu üyelerini, ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden, belediye başkanları ve emniyet müdürü hayırlı olsun temennilerinde bulundular. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise gerçekleştirilen ziyaretlerde yaptıkları konuşmalarda, borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler verdiler.


GTB Başkanları, tarıma dayalı sanayide Türkiye’nin başkenti konumunda bulunan Gaziantep’in ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaları hayata kazandırmak için çaba sarf edeceklerini kaydettiler. Ziyaretlere, Meclis Başkan Yardımcıları Enver Çokay, Karaca Türkmen, Meclis Kâtip Üyesi Ahmet Karakan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Yönetim kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Fatih Çakır, Nebi Koca, Turgay Doğan, Bilal Darı ve Genel Sekreter Özgür Bayram katıldılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç