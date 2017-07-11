GTB’den doğa dostu biyopreparat üretim tesisi

Tesiste üretilecek olan bakteriyel preparatlarla, antepfıstığı ve zeytin ağaçları başta olmak üzere birçok bitkide oluşan viral hastalıkların zararlarının azaltılması hedefleniyor.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Yeditepe Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı İşbirliğiyle (İKA) organik tarım üreticilerine yönelik "Organik Tarımda Biyolojik Mücadele Eğitimi" düzenlendi. GTB Meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimde, Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Turan, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Doç. Dr. İnanç Özgen ve Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümünden Dr. Nurgül Kıtır, katılımcılara biyolojik mücadele ve kurulacak olan biyopreparat üretim tesisi hakkında bilgi verdi.

Eğitim programının amacı hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Nurgül Kıtır, organik ve iyi tarım uygulamalarına yönelik bakteriyel mücadele yöntemi ile Antep fıstığı, Zeytin, Nar, Üzüm, Biber, Badem, Kırmızı Mercimek, Buğday, Ceviz ve Dut gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetişen bitkilerde bulunan viral hastalıkların zararlarının önlenmesinin amaçlandığını ifade etti. Hedef grupların başında antepfıstığının geldiğini belirten Dr. Kıtır, "Ülkemizde yaklaşık 225 bin hektar alanda antepfıstığı üretimi yapılmakta ve yaklaşık 200 bin aile yani ortalama 800 bin kişi bu ürünün üretim ve sanayisiyle geçimini sağlamakta. Antepfıstığı ağaçlarında zararlılara karşı yılda en az 2 kez ilaçlama yapılmakta. Bunun ülkemize maliyeti yıllık ortalama 45 milyon TL’yi bulmakta. Bu nedenle halen Antalya, Adana gibi tarımın ileri olduğu illerde birçok üründe başarıyla uygulanan ‘Biyolojik Mücadele’ uygulamalarını antepfıstığı üreticilerine de benimseterek kullanım alanının yaygınlaşmasını hedefliyoruz" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Turan ve Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Doç. Dr. İnanç Özgen ise biyo-preparatların kullanım biçimi ile Gaziantep’te böcekler ve viral hastalıklara karşı mücadele yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Biyopreparat Üretim Tesisi

Öte yandan İpekyolu Kalkınma Ajansı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gaziantep Ticaret Borsası’nda bakteriyel preparat biyolojik mücadele üretim tesisi kurulacak. Yeditepe Üniversitesinin desteğiyle oluşturulacak olan tesiste organik tarımla uğraşan üreticilerin hizmetine yönelik üretimler yapılacak. Gaziantep’te bir ilk olacak olan tesiste Organik tarım çiftçi ve üreticilerine bakteriyel preparatlar tanıtılarak kitle halinde bu preparatlara erişimleri sağlanacak.