GTB'den GAÜN Rektörü Gür'e ziyaret

Dr. Ali Gür'ü ziyaret etti.

GTB yeni meclis divanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, GAÜN Rektörü Ali Gür'ü ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

GAÜN'ün yarım asırlık tarihi geçmişi ile Türkiye'nin güzide üniversitelerinden biri olduğunu belirten GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Gaziantep Üniversitesinin akademik çalışmaları ve sürdürdüğü faaliyetlerle her dönem şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşantısına katkılar sunduğunu söyledi.

Tiryakioğlu, üniversite ile iş dünyası arasında var olan ikili iş birliği köprülerinin daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

GTB Meclis Başkanı Mehmet Akıncı'da, konuşmasında GTB'nin tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgiler vererek, “Et Borsası, Hububat Emtia Merkezi, Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk ve Antepfıstığı Pilot İşleme tesisi gibi global ölçekli projeleri en yakın zaman içerisinde bölge ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, GTB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Meclis divanı ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

Gaziantep Üniversitesinin Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde eğitim veren Türkiye'nin tek üniversitesidir” diye konuştu.

107 farklı ülkeden 4 bin 200 yabancı öğrencilerinin bulunduğunu belirten Rektör Gür, Türkiye'de en fazla uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü üçüncü üniversite olduklarını vurguladı.

Gaziantep Üniversitesi tarafından Suriye'nin Cerablus kentinde açılan Meslek Yüksekokulu'nun ise bu yıl hizmete girdiğini kaydeden Rektör Gür, Gaziantep Üniversitesi Cerablus MYO'nun yurt dışında açılan ilk ve tek yükseköğretim kurumu olduğunu söyledi.