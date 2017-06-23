GTB’den geleneksel iftar yemeği

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği vatandaşlarla toplu iftar yemeği geleneğini bu yılda geniş bir katılımla sürdürdü. GTB’nin, Şahinbey Belediyesinin koordinesinde gerçekleştirdiği toplu iftar yemeği, Şehreküstü Konakları ve Şıh Meydanında yapıldı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, GTB Meclis üyeleri ve GTB üyelerinin aileleriyle birlikte katılım gösterdiği iftarda binlerce kişi hep birlikte orucunu açtı.

İftar yemeği öncesi yemek ikramının yapıldığı mutfak ve paketleme alanlarını gezerek çalışmaları yerinde inceleyen GTB Başkanı Tiryakioğlu, daha sonra Şıh Meydanını dolduran vatandaşlarla sohbet etti.

Dualar eşliğinde açılan toplu iftar yemeğinin ardından konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Ramazan ayının ilk gününden itibaren her gün yaklaşık 4 bin kişinin birlikte oruç açtığı ve dua ettiği bir ortamda olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Birlikte rahmet ve bereket olduğuna dikkat çeken Tiryakioğlu, “Mübarek Ramazan ayının artık son günlerindeyiz ve Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Öncelikle tüm İslam Aleminin ve milletimizin bayramını şimdiden kutluyorum. Bildiğiniz üzere Ramazan ayı oruç ve ibadet ayı olmanın yanı sıra paylaşmanın ve bereketin de en güzel örneklerinin yaşandığı bir aydır. Bu bereketi bugün aynı sofrada hemşerilerimiz ve Suriyeli misafirlerimizle birlikte paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayız” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ekibini de kutlayan Tiryakioğlu, “Vatandaşlarımızı Ramazan ayı süresince her gün böylesi güzel bir ortamda bir araya getirerek, Ramazan’ı Şerif-i en güzel şekilde yaşamalarına katkı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız ve ekibini özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum” diye konuştu.

GTB Başkanı Tiryakioğlu ve GTB Meclis Üyeleriyle Şehreküstü konaklarında bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Ramazan ayı boyunca verilen hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu.