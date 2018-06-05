GTB’den geleneksel iftar yemeği

Ramazan ayı içerisinde vatandaşların yoğun katılımıyla geleneksel iftar yemekleri tertipleyen Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), bu geleneğini bu senede sürdürdü.

Şahinbey Belediyesinin destek ve koordinesinde düzenlenen toplu iftar yemeği programı tarihi Şehreküstü Konakları ve Şıh meydanında yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla yapıldı. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel ve GTB Meclis üyeleri ile personellerinin de katılım sağladığı iftar yemeğinde, binlerce Gaziantepli aynı sofrada orucunu açtı.

Şehreküstü konaklarında düzenlenen iftar öncesi Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel ile birlikte her gün on binlerce vatandaşa yemek hazırlanan mutfak ve paketleme merkezlerini gezen GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı görevlilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

GTB Başkanları daha sonra Şıh meydanında aileleri ile iftar saatini bekleyen vatandaşların bulunduğu masaları tek tek dolaşarak sohbet ettiler.

Dualar eşliğinde açılan toplu iftar yemeğinin ardından konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Ramazan ayının ilk başladığı günden bu yana her gün yaklaşık 4-5 bin kişinin huzur içerisinde iftar yapma olanağı bulduğu böylesi müstesna bir ortamda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Şahinbey Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllar içerisinde restorasyon çalışmaları tamamlanarak Gaziantep turizmine kazandırılan Şehreküstü Konaklarının şehrin hem yakın tarihine ışık tuttuğunu hem de böylesi özel günlere en güzel şekilde ev sahipliği yaptığını kaydeden Tiryakioğlu, “Türkiye’nin birçok şehrinde iftar yapma şansım oldu ama böylesine güzel bir ortamda, binlerce insanının gayet rahat bir şekilde hiçbir yoğunluğa fırsat verilmeden iftar açma şansı bulduğu iki yer gördüm. Bunlardan birisi İstanbul’da Eyüp Sultan’da diğeri ise Gaziantep’imizdeki Şahinbey Şehreküstü konakları. Ben böylesi güzel bir ortamda Ramazan ayrıcalığını şehrimize yaşatan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine özverili çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, Tük milletinin en güzel hasletlerinden olan yardımlaşma ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı mukaddes bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan GTB Meclis Başkanı Mehmet Akıncı ise,” Geleneksel iftar yemeğimizde Gaziantepli hemşerilerimiz ve Suriyeli misafirlerimizle aynı sofrada bir arada olmaktan ve birlikte oruç açmaktan büyük mutluluk duyduk” şeklinde konuştu.

Akıncı ayrıca Ramazan bayramına sayılı günler kaldığını da anımsatarak, tüm İslam Aleminin Ramazan bayramını şimdiden kutladığını sözlerine ekledi.

Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel’de yaptığı konuşmada Gaziantep’in en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Şehreküstü Konakları ve Şıh Meydanı’nda binlerce kişinin Ramazan ayı boyunca huzur içerisinde iftarını açma fırsatı bulduğunu söyledi.

İftar programına, GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Nebi Koca, Meclis Kâtip Üyesi Ahmet Karakan, Meclis Üyeleri Mehmet Emin Balyemez, Orhan Çetin, Ali Yılmaz, Aydın Şen, Mehmet İşbilir, Mustafa Hanifi Topal ve Genel Sekreter Özgür Bayram katıldılar.