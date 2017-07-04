GTB’den girişimcilik eğitimi

GTB Meclis salonunda düzenlenen eğitim programında Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Behzat Şencay, üretim üzerine iş kurmak isteyen katılımcılara ‘ Girişimcilik Eğitimi’ verdi.

Başvuruların 30 kişi ile sınırlı tutulduğu eğitimlerin ilk gününde, girişimci adaylarına iş planı kavramı çerçevesinde başarılı işletmelerin kurulmasına yönelik bilgiler verildi. Toplam 5 gün 32 saat süreyle devam edecek eğitimler sonunda, girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecekleri bilgi ve deneyime ulaşmaları hedefleniyor.

Eğitim programının açılışında konuşan Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Behzat Şencay, eğitimin amacının, girişim fikri olan kişilerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine destek olmak olduğunu söyledi.

Girişimcilik eğitimlerinin 4 farklı modül halinde işleneceğini aktaran Şencay, ilk gün eğitimlerinde katılımcılara girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve fark oluşturmak egzersizleri konularında bilgiler verdi.

Katılımcılara ayrıca 07 Haziran 2017 Cuma günün kadar devam edecek eğitimlerde, işletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri kuruluş şekilleri mali ve hukuki sorumlulukları, iş plan kavramı ve öğeleri ile iş modeli, iş planına yönelik atölye çalışmaları hakkında da uygulamalı eğitimler verilecek.

Eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanan katılımcılar, KOSGEB’in 50 bin TL hibe ve 100 bin TL kredi olmak üzere toplam 150 bin TL’lik yeni girişimci desteklerinden gerekli şartları ve koşulları yerine getirdikten sonra faydalanabilecek.