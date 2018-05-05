GTB’den GTO ve GSO’ya ziyaret

GTB heyeti gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında ilk olarak Gaziantep Ticaret Odası (GTO) meclis ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan GTB heyetine, GTO’nun yeni dönem çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verildi.

GTO ve GTB arasında gerçekleştirilebilecek ikili iş birliği çalışmalarının görüşüldüğü ziyarette konuşan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, “Kardeş kuruluşumuzun yeni yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Kendilerine yeni görevlerinde üstün başarılar diliyorum” dedi.

Yıldırım, Gaziantep ekonomisine kaktı sağlayacak tüm projelerde GTB ile birlikte çalışmaya her zaman hazır olduklarını sözlerine ekledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise yaptığı konuşmada GTO’nun yeni yönetimine ve Meclis Başkanlık divanına görevlerinde başarılar diledi.

TOBB çatısı altında faaliyet yürüten her iki kurumun ortak gayesinin Gaziantep olduğuna vurgu yapan Akıncı, “Ortak üyelere sahibiz, amacımız ve hedefimiz hep aynı. Üyelerimize en güzel ve en kaliteli hizmet vermek, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunmak. Tüm bu hedefler doğrultusunda inşallah hep birlikte çok güzel işlere imza atacağız” şeklinde konuştu.

GSO ziyareti

GTB heyeti ziyaretlerinin ikincisini ise Gaziantep Sanayi Odasına (GSO) gerçekleştirdi. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan GTB Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine, GSO’nun çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verildi.

GTB’nin yeni yönetimine başarı dileklerinde bulunan GSO Başkanı Ünverdi, konuşmasında “Önceki dönem başkanlarımızın destekleriyle, yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızı daha da geliştirip, yeni yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Gaziantep sanayisinin gelişimine katkı sunacak başarılı işlere hep birlikte imza atacağız” diye konuştu.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, GSO yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, GTB’nin tamamlanan ve ET Borsası ile Antep fıstığı Lisanslı Depoculuk gibi inşaat çalışmaları süren projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ziyaretlere, Meclis Başkan Yardımcıları Enver Çokay, Karaca Türkmen, Meclis Katip Üyesi Ahmet Karakan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Fatih Çakır, Nebi Koca, Turgay Doğan, Bilal Darı ve Genel Sekreter Özgür Bayram katıldılar.