GTB'den HKÜ Rektörü Sözen'e "hayırlı olsun" ziyareti

Dr. Edibe Sözen'i ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.

GTB meclis divanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, HKÜ Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Edibe Sözen'i makamında ziyaret etti.

Rektör Sözen'e, yeni görevinde başarı ve hayırlı olsun dileklerinde bulunan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ziyarette borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler verdiler.

Üniversiteler ile iş dünyası arasındaki ikili iş birliğinin güçlendirmesine yönelik uygulamaya konulan tüm projeleri önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayan GTB başkanları, bilim ve üretim arasındaki bağın ancak ortak faaliyetlerle kurulabileceğini dile getirdiler.

GTB başkanları, üniversite ile iş dünyası arasındaki etkin iş birliğinin sağlanmasının günümüz dünyası için, gerek yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi noktasında, gerekse de eğitim gören öğrencilerin iş hayatının şartlarını daha yakından tanımaları açısından elzem olduğunu ifade ettiler.

HKÜ Rektörü Sözen ise konuşmasında, GTB heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, üniversitenin yaklaşık 1,5 yıl önce uygulamaya koyduğu CO- OP (Cooperative Education -Üniversite İş Dünyası İş birliği) projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

CO-OP modelinin HKÜ'de eğitim gören öğrencilere teorik olarak öğrendikleri bilgileri iş dünyasının çeşitli yerlerinde uygulama fırsatı sağladığını kaydeden Rektör Sözen, bu eğitim modelinin öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından iş dünyasına daha rahat adapte olabilmelerine ve daha kolay iş olanaklarına kavuşmalarına katkı sunduğunu söyledi.

Mühendislik fakültesinin tüm bölümlerinde uygulanan bu sistem ile öğrencilerin derslerini 3,5 yılda tamamlayıp kalan son dönemde ise sektörde çalışarak aldığı teorik eğitimi pratiğe dökme fırsatı bulduklarını belirten Rektör Sözen, uygulamayı iş dünyası ile yapılacak yeni protokollerle daha geniş çerçevede etkin hale getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Ziyarette, GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Doğan, Meclis Kâtip Üyesi Ahmet Karakan ve Genel Sekreter Özgür Bayram'da hazır bulundular.