GTB'den kuruluk patlıcana coğrafi işaret tescili

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Antep Kuruluk Patlıcanının coğrafi işaret tescil belgesini alarak, bu alandaki tescilli ürün sayısını 9'a çıkardı.

GTB'nin gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel mutfak lezzetlerini koruma altına almak, marka değeri oluşturmak ve bu ürünleri aslına uygun hazırlanış şekilleriyle gelecek nesillere taşımak amacıyla sürdürdüğü Coğrafi İşaret Tescil çalışmaları sürüyor. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde son 2 yıldır gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde, Antep Kuruluk Patlıcanına da coğrafi işaret tescil belgesi aldıklarını açıkladı. Akıncı, Kuruluk Patlıcanın ‘Menşe' işaretiyle TÜRKPATENT Kurumu tarafından, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunmak üzere Gaziantep'in bir marka değeri olarak tescil edildiğini ifade etti.

Gaziantep'in asırlık lezzetlerini, coğrafi işaret tesciliyle kentin marka değerleri arasına katmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akıncı, "Yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında son olarak Antep Kuruluk Patlıcanını da Gaziantep'in tecilli mutfak hazineleri arasına kattık. Tescil çalışmalarındaki tek gayemiz şehrimizin sahip olduğu eşsiz değerlere Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarımızla birlikte el birliğiyle sahip çıkmak ve onları gelecek nesillerimize geleneksel hazırlanış biçimleriyle taşımak" dedi.

"Toplam 9 farklı ürünün coğrafi işaret tescil belgesini aldık"

GTB'nin bu anlamda yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve şu ana kadar Türkiye'de bulundukları şehirlerin en fazla ürününü tescil ettiren borsaların başında geldiğini vurgulayan Akıncı, son iki yıl içerisinde Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden Antep Tırnaklı Pidesi, Antep Lahmacunu, Antep Fıstık Ezmesi, Antep Firiği, Antep Bulguru, Antep Köy Kahkesi, Antep Peyniri, Antep Muskası ve Antep Kuruluk Patlıcanı olmak üzere 9 farklı ürünün coğrafi işaret tescil belgesini aldıklarını anımsattı. Günümüzde coğrafi işaret tescili alan ürünlerin üretildikleri yörelerde üreticilerine satış ve pazarlama konusunda katma değer avantajı sağladığını vurgulayan Akıncı, Avrupa'da ve Türkiye'de birçok üründe bunun en somut ve en güzel örneklerinin görülebileceğini söyledi. Dünya da artık ülkeler kadar şehirler arasında da kıyasıya bir rekabet yaşandığına işaret eden Akıncı, marka değeri oluşturulan ürünlere sahip şehirlerin bu yarışta hep zaman bir adım daha önde olduğunu söyledi.

"Kuruluk patlıcan ihracata katkı sağlıyor"

Gaziantep'te özellikle kış aylarında yoğun olarak tüketilen kuruluk patlıcanın ihracatta da sektör oluşturmaya başladığını belirten Akıncı, "Yaz aylarında taze olarak toplanıp, oyulup kurtulduktan sonra tüketime hazır hale getirilen kuruluk patlıcanı, diğer kurutmalık ürünlerimizle birlikte son yıllarda önemli bir sektör oluşturmaya başladı. Kurutmalıklar yetiştiricisinden, oyma işlemini yapıp kurutan ve ticaretini yapan birçok kişiye kadar ekonomik gelir kaynağı sağlamakta. Türkiye kurutmalık üretiminin önemli bir bölümü şehrimizden yapılmakta. Kalitesiyle ve tadıyla ön plana çıkan Antep kurutmalığı iç tüketimin yanı sıra son yıllarda birçok Avrupa ülkesinden de ihraç yoluyla büyük talep görmekte. Kuruluk Patlıcanın alınan Coğrafi İşaret Tescil Belgesiyle bilinirliğinin daha artarak ihracat payının gelişmesini umut ediyoruz” diye konuştu.