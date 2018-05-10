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10 Mayıs 2018 13:50

GTB’den kurumsal iletişim eğitimi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), personellerine yönelik, ‘Kurumsal İletişim ve Etkin İletişim Becerileri’ konulu eğitim düzenledi.

GTB’den kurumsal iletişim eğitimi

10 Mayıs 2018 13:50


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) akreditasyon sistemi çerçevesinde, hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen GTB, bu bağlamda personellerine yönelik gerçekleştirdiği eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi.


GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ve borsa personellerinin katılımıyla Meclis Salonunda düzenlenen eğitim programında, eğitmen Özlem Yurdanur, kurumsal iletişimin önemi ve işleyişi hakkında bilgiler verdi. Eğitim programının açılış konuşmasını yapan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, periyodik zaman dilimleri içerisinde personellerinin motivasyonunu artıracak ve borsanın hizmet kalitesine katkı sunacak eğitim programları düzenlediklerini belirterek, kurumsal iletişimin, kurumların itibar ve marka değeri açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Eğitmen Özlem Yurdanur ise yaptığı sunumda, bir firma veya kurum için sistemsel bir yapılanma olan kurumsallaşmanın ancak profesyonel çalışanların varlığı ile hayat bulacağını belirtti. Çalışanların kurumsallık bilinci ile davranış ve iletişimlerini şekillendirmelerinin itibar ve etkinlik açısından kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Yurdanur, iletişimde yargılamadan, sorgulamadan empati kurmanın gerekliliğine dikkat çekti.


Profesyonellik algısını iletişim perspektifinden ele alan Yurdanur, eğitimde ayrıca konuyla ilgili deneyimlerini de paylaştı.




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