GTB’den ramazan yardımı

Gaziantep Ticaret Borsası, her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak gerçekleştiği gıda yardımlarını bu senede sürdürdü. TOBB’un destekleriyle hazırlanan ve içerisinde şeker, bulgur ve yağ gibi çeşitli gıda maddelerinin bulunduğu yaklaşık 670 adet gıda paketi daha önceden tespit edilen dar gelirli ailelere teslim edildi. GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Özmen, Ali Tabur, GTB Meclis Üyeleri Cesim Arslan, Ali Alagöz ve Mehmet Emin Balyemez gözetiminde gerçekleştirilen dağıtımlarda, gıda paketleri GTB görevlileri tarafından hak sahibi ailelerin evlerine götürülerek verildi. Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma gibi en güzel hasletlerin en somut şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirten GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu,” Borsamızın ilk kuruluşundan bu yana yarım asırdır sürdürdüğü özel bir Ramazan geleneği var. Bu gelenek çerçevesinde her yıl şehrimiz merkezinde, ilçe ve köylerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize Ramazan ayında gıda yardımında bulunmayı çalışıyoruz. Üyelerimiz ve meclis üyelerimiz tarafından tespit edilen kişilere gıda paketlerini meclis üyelerimiz aracılığıyla borsamıza gelmeden evlerine kadar götürerek teslim ediyoruz. TOBB’un destekleriyle her yıl gerçekleştirilen bu yardımlarda bu sene yaklaşık 670 ailemize temel gıda gereksinimleri karşılayacak şekilde gıda paketi ulaştırdık. Temennimiz imkanlar ölçüsünde bu sayıyı gelecek sene daha da artırarak daha fazla kişiye ulaşmak” dedi.

GTB’nin yardım faaliyetlerinin sadece Ramazan ayı ile sınırlı kalmadığına dikkat çeken Tiryakioğlu, açıklamasında ayrıca, yıl içerisinde gerçekleştirdikleri proje ve çalışmalarla gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında muhtaç ve mazlum ailelere yardım eli uzatmaya çalıştıklarını da ifade etti.