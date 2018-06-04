GTB’den Ramazan yardımı

Gıda kolileri hak sahibi ailelerin evlerine GTB görevlileri tarafından teslim edildi.

Gaziantep Ticaret Borsası, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Gaziantep’te ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenlediği geleneksel Ramazan ayı gıda yardımlarına bu yılda devam etti. TOBB’un destekleriyle hazırlanan ve içerisinde muhtelif gıda maddelerinin bulunduğu Ramazan paketleri, isimleri daha önceden belirlenen dar gelirli ailelere ulaştırıldı. GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara ve Meclis Üyeleri Emin Balyemez, Bilal Tabur ile GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram’ın gözetiminde gerçekleştirilen dağıtımlarda hak sahibi ailelerin yardım paketleri GTB görevlileri tarafından evlerine götürülerek teslim edildi.