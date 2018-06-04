Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 14:34

GTB’den Ramazan yardımı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle, Gaziantep’te ihtiyaç sahibi yaklaşık 700 aileye gıda yardımı yapıldı.

GTB’den Ramazan yardımı

04 Haziran 2018 14:34

Gıda kolileri hak sahibi ailelerin evlerine GTB görevlileri tarafından teslim edildi.


Gaziantep Ticaret Borsası, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Gaziantep’te ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenlediği geleneksel Ramazan ayı gıda yardımlarına bu yılda devam etti. TOBB’un destekleriyle hazırlanan ve içerisinde muhtelif gıda maddelerinin bulunduğu Ramazan paketleri, isimleri daha önceden belirlenen dar gelirli ailelere ulaştırıldı. GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara ve Meclis Üyeleri Emin Balyemez, Bilal Tabur ile GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram’ın gözetiminde gerçekleştirilen dağıtımlarda hak sahibi ailelerin yardım paketleri GTB görevlileri tarafından evlerine götürülerek teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç