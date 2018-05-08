GTB’ye ziyaretler sürüyor

GTB’de nisan ayında gerçekleştirilen seçimler sonrası oluşan yeni meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyelerine yönelik ziyaretler devam ediyor.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, GAGİAD Başkanı Bora Tezel ve beraberlerindeki yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı’yı ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundular.

STK’larla gerçekleştirilebilecek ikili iş birliği çalışmalarının da görüşüldüğü ziyaretlerde, GTB Başkanı Akıncı, borsanın yeni dönem projeleri hakkında bilgiler verdi.

MÜSİAD ve GAGİAD başkan ve yöneticilerine nezaket ziyaretleri ve iyi dileklerinden dolayı teşekkür eden Akıncı, Gaziantep’in sosyal, kültürel ve ekonomi alanında gelişmesine katkı sunacak tüm çalışmalara her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Ziyaretlerde, GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Çakır, Turgay Doğan, Bilal Darı ve Genel Sekreter Özgür Bayram’da hazır bulundular.