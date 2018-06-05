GTO aidatlarina yeniden yapilandirma

Oda üyeleri, geçmiş döneme ait borçlarını gecikme zammı olmaksızın Temmuz 2018 sonuna kadar tek seferde ödeyebileceği gibi, ilk taksiti Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere 6 eşit taksitle de ödeyebilecek.

Aidat konusuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Aidatlarını ödeyememiş üyelerimiz için yeniden yapılandırma iyi bir imkân oldu. Üyelerimiz bu düzenleme sayesinde rahat bir nefes alacak” dedi.

GTO tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kanunun 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı ifade edildi. Buna göre GTO üyeleri, geçmiş döneme ait üye aidatı ve munzam aidat borçlarını gecikme zammı olmaksızın, 31 Temmuz 2018’e kadar GTO Mali İşler Müdürlüğü’ne başvurarak yeniden yapılandırabilecekler.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ise yeniden yapılandırmanın aidatlarını ödeyememiş üyeler için iyi bir imkan olduğunu belirterek üyelerin bu düzenlemeyle rahat bir nefes alacağını kaydetti.