1996 yılından bu yana Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin ilk AB Bilgi Merkezi olan Gaziantep AB Bilgi Merkezi düzenlediği etkinlik ile katılımcılara kültürel mirasın önemi, Avrupa ve Türkiye’deki kültür varlıkları konusunda sohbet imkanı sundu. Gaziantep AB Bilgi Merkezi, düzenlenen kültür sohbetlerinde Gaziantep’in UNESCO Kültürel Miras Listesinde yer alan kültür varlıklarına dikkat çekti.

“Kültür Sohbetlerinin” açılışında konuşan GTO Genel Sekreter Vekili ve Türkiye’nin ilk AB Bilgi Merkezi Koordinatörü olan Figen Çeliktürk, Gaziantep AB Bilgi Merkezi’nin dünden bugüne faaliyetleri ve GTO’nun AB destekli yürütülen çalışmaları ile kültürel mirası korumaya yönelik faaliyetler ve projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Gaziantep il Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ise Gaziantep’in kültürel miras açısından çok zengin olduğuna dikkat çekerek: "UNESCO’nun tescilli gastronomi kenti olan şehrimizin aynı zamanda UNESCO geçici listesinde de 3 kültür varlığı bulunmakta. Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi ile Zeugma Arkeolojik Siti 2012 yılında UNESCO geçici listesine alınmıştı. Bu listeye geçtiğimiz günlerde de Gaziantep’in tarihi altyapısı olarak bilinen, yer altı su tesisleri kastellerle içme suyu şebekesi livaslar da alındı" dedi.

Yalnız Gaziantep’in değil, aynı zamanda Dünya’nın en önemli kültür miraslarından biri olan Zeugma ve devam eden çalışmalar konusunda da bilgi veren Öztürk, kültürel mirasın ve kültür varlıklarımızın korunmasının önemine dikkat çekti.

Gaziantep AB Bilgi Merkezi 8 Haziran Cuma akşamı tarihi Cenani Konağında düzenlediği etkinlikte ayrıca somut olmayan kültürel mirasa da dikkat çekmek için katılımcılara UNESCO Gastronomi Kenti Gaziantep’in sahur lezzetlerinden ikram etti.

GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ile Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin eşleri ile katıldığı “Kültür Sohbetleri” buluşmasında ayrıca üniversite öğrencileri, akademisyenlerden ve Gaziantep halkından yaklaşık 120 kişi yer aldı.