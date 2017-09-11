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11 Eylül 2017 18:10

GTO Başkanı Hıdıroğlu ikinci çeyrekteki büyüme oranını değerlendirdi

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ikinci çeyrekte büyüme oranını gelecek umutlarını güçlendirdiğini söyledi.

GTO Başkanı Hıdıroğlu ikinci çeyrekteki büyüme oranını değerlendirdi

11 Eylül 2017 18:10


TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2017 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü. Büyüme rakamlarına ilişkin bir açıklama yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, “Yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi büyüme ivmesinin ikinci çeyrekte de devam etmesi gelecek umutlarını daha da güçlendirdi” dedi. Ekonominin 2017 yılını yüzde 5’in üzerinde bir büyüme ile kapatacağına inandıklarını ifade eden Beyhan Hıdıroğlu, “Ekonomimiz 2016 yılında yaşadığımız zorlukların ardından iş dünyamızın azmi, hükumetin reel sektöre verdiği destek ve teşviklerin de katkısı ile hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girdi. 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5, ikince çeyrekte yüzde 5,1 oranındaki büyüme performansı umutlarımızı güçlendiriyor. İnanıyoruz ki yılı yüzde 5’in üzerinde bir büyüme ile kapatacağız. Bunun için de daha çok üretim, daha çok ihracat ile süreci destekleyeceğiz. Hükumetimizin vereceği çeşitli teşvik ve desteklerle bu süreç daha da gelişecektir. Nitekim bu konuda yapılan hazırlıklar hepimize umut vermektedir” şeklinde konuştu.




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