Şirketlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen araştırmada Gaziantep’in 16 şirketle 6.sırada yer almasından gurur duyduklarını ifade ederek listeye giren şirketleri başarılarından dolayı tebrik etti. Ülke ekonomisinin büyümesinin özel sektörün üstün gayretleriyle gerçekleştiğini ifade eden GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Dünya ekonomisinde daralmanın olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bütün zorluklara rağmen, Odamıza kayıtlı firmaların sıralamada yer almasıbizler için çok önemli. FORTUNE 500 listesinde yer almak dünya şirketleri için bir prestij kaynağıdır. Bugün Türkiye’nin en büyük firmaları arasına girerek bizlere bu sevinci yaşatan ve kentekonomisine her zaman katkı yapan şirketlerimize, Yönetim Kurulu Başkanlarına ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bu firmalarımız ürettikleri katma değerle mücadeleyi, cesareti, inancı, azmi ve iradeyi temsil etmektedirler. Hepimizin ortak amacı daha gelişmiş bir Türkiye’dir. Temennimiz ve çabamız böyle firmalarımızın sayısının artmasıdır” dedi.

“Sanayicilerimizin başarısıyla gurur duyuyoruz”

GTO Başkanı Yıldırım, Gaziantep’in her alanda rol model olduğunu vurgulayarak, "Üretim demek, ihracat, istihdam ve daha çok vergi geliri demektir. Üretimin önemine inanarak çalışmalarını sürdüren ve listeye giren sanayicilerimizi, ülkemiz ve bölgemiz ekonomisinin gelişmesi ve istihdamın artmasındaki başarılı çalışmalarından dolayı yürekten kutluyorum. Kentimizin her alanda rol model olmaya devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.