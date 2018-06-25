GTO Başkanı Tuncay Yıldırım:

Seçimlerin geride kaldığını ve bundan sonra gündemin ekonomi olması gerektiğini söyleyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, seçimlerin ülkenin demokrasi tarihi açısından yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geldiğini belirtti. Yıldırım, Seçimlere katılım oranının yüksekliği ve seçimlerin huzur ortamı içinde gerçekleşmesinin milletin ülke yönetiminde söz sahibi olmak adına güçlü bir irade ortaya koyduğunu vurguladı.

“ Yeni Reformlara İhtiyaç Var”

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan GTO Başkanı Yıldırım, “Halkımız karşılıklı anlayış ve birlik duygusu içinde sandıklara gitti. Vatandaşlarımız hür iradelerini ortaya koyarak demokrasinin gereğini yerine getirdiler. Sandıktan çıkan sonuçlar halkımızın takdiridir. Artık seçim atmosferini geride bırakarak Türkiye’nin geleceğini düşünmek zorundayız. Ülke olarak ekonomide çok önemli adımlara imza attık. Şimdi yakaladığımız bu kazanımları daha ileri götürme zamanıdır. Sadece ekonomide değil tüm alanlarda reformlara ihtiyaç var” dedi.

“Yapısal reformlar için fırsat”

Siyasal istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrarın ve güvenin mümkün olmadığını, yeni dönemde müreffeh bir Türkiye için herkesin var gücüyle çalışması gerektiğini dile getiren GTO Başkanı Yıldırım yaptığı açıklamada, “Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur içinde yüksek katılım ve olgunlukla gerçekleşmiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bu seçimin kazananı, ülkemizi gelecek hedeflerine ulaştırmak için büyük bir irade sergileyen Türk milleti olmuştur. TBMM’de temsil edilmeye hak kazanan tüm siyasi partilerimizi ve milletvekillerimizi kutluyoruz. Bu sonuç, uzun zamandır duraksamış olan ekonominin yeniden ana gündem maddesi haline gelmesi ve yapısal reformların yürürlüğe girmesi açısından da önemli bir fırsattır. Yoğun seçim gündemini geride bıraktığımız için artık birinci gündem maddesi ekonomi olmalı ve milletçe yeniden kalkınma hedeflerine odaklanmalıyız. Bundan sonraki süreç ülkemiz için istikrar, huzur ve güvenin daha güçlenmesi açısından büyük bir fırsattır. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmadan, uzlaşı içinde birlikte çalışarak, istişare ederek ve ortak akıl ile tüm meselelerimizin üstesinden gelebiliriz. Şimdi ülkemiz için birlik olup çok çalışma zamanıdır” ifadelerini kullandı.