GTO Başkanı Tuncay Yıldırım:

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “KOBİ Destek Kredisi’ne başvurular başladı. Aralarında katım bankalarının da yer aldığı 8 banka ile imzalanan anlaşma ile Destek Kredisi kullanan işletmeler normal kredilerin 8-10 puan altında maliyetle finansmana erişebilecek. GTO yönetimi olarak Odamızın kaynaklarını üyelerimiz için seferber ediyoruz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 8 banka arasında “KOBİ Destek Kredisi” kampanyası protokolünün imzalandığına dikkat çeken GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “2017 yılında başlatılan Nefes Kredisinin devamı niteliğinde olan kampanya ile KOBİ’ler mevduat faizi civarında ve normal kredi faizlerinin 8-10 puan altında kredi kullanabilecek” şeklinde konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak odanın kaynaklarını üyeler için seferber ettiklerini ve KOBİ Destek Kredisinin KOBİ’lere önemli bir finansman desteği sağlayacağını belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “Nefes Kredisi ile KOBİ’lere 2017’de 5 milyar liralık, 2018’in ilk yarısında da 7,5 milyar liralık kaynak sağlanmıştı. Nefes Kredisinin devam niteliğindeki KOBİ Destek Kredisi, reel sektör ile finans sektörünün güç birliği yaptığı önemli bir proje. Reel sektör ve finans sektörünün el ele verip KOBİ Destek Kredisi kampanyası düzenlemesi piyasalara olumlu yansıyacaktır. Ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelerden en çok KOBİ’ler etkilendi. Ekonominin bel kemiği olan KOBİ’lere destek olacak bu kredi kampanyası ile hem KOBİ’ler hem de ülkemiz kazanacak. GTO Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimizde ilk çalışmalarımızdan biri Oda üyelerinin ve KOBİ’lerimizin anlaşmalı bankalardan kullandığı Nefes Kredisi hacminin yükseltilmesi oldu. O dönemde Nefes Kredisinin hacmini 120 milyon TL’ye çıkarmıştık. Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 95’inin KOBİ niteliğinde olduğunu ve içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları dikkate aldığımızda bu kampanyalar hem KOBİ’lerin bütçesine katkı sağlayacak hem de piyasaları hareketlendirecek. KOBİ Destek Kredisi ülke ekonomisinin büyümesini sürdürmek için yapılacak yatırımlara ivme kazandıracak. Nefes kredisinin sona ermesinden sonra iş dünyamızdan gelen talepler üzerine TOBB nezdinde girişimlerde bulunarak yeni bir kampanya düzenlenmesini talep etmiştik. Şüphesiz bu kredilerin devam etmesi iş dünyası için çok önemli. Bu kampanya küçük ve orta ölçekteki işletmelere soluk aldıracak ”ifadelerini kullandı.

“KOBİ destek kredisine başvurular başladı”

Kampanya ile KOBİ’lere 10 milyar liraya kadar yeni kredi imkanı sağlandığını belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “Odamıza üye olan KOBİ’ler odadan alacakları üyelik belgesi ile çalıştıkları banka şubesine başvurabilecekler. KOBİ Destek Kredisi faizi aylık yüzde 1,85 olacak. Yani yıllık faiz yüzde 22 olacak. Bir üyemiz azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Kredi 6 ay anapara ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitle toplam 18 ayda geri ödenecek. Kredinin yüzde 85’i Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti kapsamında olacak. Yani KOBİ’lerimizin teminat gösterme sorunu olmayacak” diye konuştu.