GTO Başkanı Yıldırım büyüme rakamlarını değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak-Mart 2018 dönemine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, 2018 yılında yüzde 7,4 büyüyen ülkemizin 2015 yılından bu yana ilk çeyrekler bazında en yüksek büyüme oranını yakaladığını belirtti. 2017 yılında kredi derecelendirme kuruluşlarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme hızının yükselen borçlanma maliyetleri ve sıkı kredi koşulları sebebiyle sınırlı kalacağını ön görüp raporlarında Türkiye’ye ilişkin büyüme rakamlarını revize ettiklerini belirten GTO Başkanı Yıldırım, “Kredi derecelendirme kuruluşları ‘Küresel Ekonomik Görünüm’ raporlarında 2017’de teşviklerin etkisiyle güçlü büyüme kaydeden Türkiye’de bu yıl büyümenin yavaş olacağını açıklamışlardı. Ülkemizin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği yüzde 7,4 büyüme oranı bu kuruluşlara iyi bir yanıt oldu. Ülkemize güvenip yatırıma ve üretime devam edenler kazandı, bundan sonra da kazanmaya devam edecekler” dedi. Ülkemizin hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyüp küresel bir güç olma yolunda mesafe almaya devam ettiğini dile getiren GTO Başkanı Yıldırım, “Ülkemiz büyüme rakamları ile dünyada gıptayla bakılan bir ülke. 2018 yılının ilk çeyrek büyüme oranı iş dünyasına ve ülkemize moral verdi. Ülkemiz bu büyüme rakamlarıyla olumsuz beklentileri ve tahminleri boşa çıkardı. Bu yüksek büyümeyle ülkemiz özel sektör-devlet işbirliğiyle tüm engelleri aşabileceğini gösterdi.

Ülke olarak sağlıklı bir büyümenin devamı için cari açığı yükseltmeden ihracatın büyüme üzerindeki katkısını arttırmalıyız. Türk iş dünyası olarak daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir Türkiye için daha çok üretim, yatırım, istihdam ve ihracatla bu büyümeyi devam ettirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.