GTO Başkanı Yıldırım Eylül Ayı İhracatını Değerlendirdi

Gaziantep'in ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ve 2018 yılı için belirlenen hedeflere ulaşacağını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerine göre Gaziantep, Eylül ayında 607 milyon 279 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen 5 milyar 26 milyon 44 bin dolarlık ihracatla Gaziantep, en çok ihracat yapan 10 kent sıralamasında 6. sıradaki yerini korudu.

Gaziantep'in ihracat artışı devam ediyor. Eylül ayında ihracatını yüzde 16,1 arttıran Gaziantep, en fazla ihracat yapan 6. İl olmaya devam etti.

İhracat verilerine ilişkin bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ihracattaki artıştan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gaziantep iş dünyasını özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

Gaziantep'in Eylül ayı ihracatını 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 16,1 oranında, yılın ilk 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttırdığına dikkat çeken GTO Yönetim Kurulu başkanı Yıldırım, “Ülke olarak yaşadığımız sıkıntılı dönemi atlatmanın yolu ihracattan geçiyor. İhracatımız artarken, ithalatımızı da kontrol altına almalıyız. Özel sektörümüzün gayretleri sonucunda ihracatta ulaştığımız rakamlar ve seviye sevindiricidir. Kentimiz Gaziantep yılın 9 ayında 5 milyar doların üzerinde yaptığı ihracatla bir ihracat kenti olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. İhracatımızın artması için büyük gayret sarf eden ihracatçılarımızı ve emeği geçen herkesi kutluyoruz.

Gaziantep olarak ihracattaki yılsonu hedefimiz en çok ihracat yapan 5. Kent olmak. Kent olarak barındırdığımız potansiyel dikkate alındığımızda artık katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz. Hedefimiz bu ivmeyi kaybetmeden yılı kapatmak. Bunun için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.