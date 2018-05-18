genel kurulunda ticaret odaları konseyine seçilen Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, Ticaret Odaları Konsey Başkan Yardımcılığına seçildi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) seçimli 74. Genel Kurulunda Ticaret Odaları Konseyine seçilen Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Konsey Başkan Yardımcılığına seçildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildiği 74. Genel Kurulun ardından seçilen Ticaret Odaları Konseyi ilk toplantısını TOBB Birlik Merkezinde yaptı. Göreve dağılımının yapıldığı ilk toplantıda TOBB Ticaret Odaları Konseyi başkan ve başkan yardımcılarını belirlendi. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ın Konsey başkanı seçildiği ilk toplantıda Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, konsey başkan yardımcılığına getirildi.

"Yeni dönem hayırlı olsun"

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yeni dönemin tüm oda borsa camiası ile Türk özel sektörüne hayırlı olmasını diledi. TOBB Ticaret Odaları Konseyinin Birlik Merkezinde gerçekleştirdiği ilk toplantıda Konsey Başkan Yardımcılığına seçilen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "TOBB’un 74. Genel Kurulunu camiamızın büyüklüğüne yakışır bir şekilde tamamladık. Genel Kurulda desteğini eksik etmeyen Odamızın tüm delegelerine, Yönetim Kuruluna, meclis başkanlık divanına, meclis üyelerine, her görevimizde yanımızda yer alarak her türlü desteği veren diğer paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. TOBB’un yeni döneminde üstlendiğimiz görev çerçevesinde kentimizin ve Odamızın yararı için görevimizi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olacağız. Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan camiamız TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun önderliğinde yeni hedeflerle ülkemiz için başarılı çalışmalara imza atacaktır. Yeni dönemin tüm camiamız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.