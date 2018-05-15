GTO Başkanı Yıldırım TOBB Ticaret Odaları Konseyine seçildi

Genel Kurul’da TOBB Ticaret Odaları Konseyi’ne seçilme başarısı gösterdi. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulunda en fazla üyeye sahip olan Ticaret Odaları Konseyi üyeliğine seçildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeniden başkan seçildiği Genel Kurulda Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, TOBB bünyesindeki en önemli konseylerden biri olan Ticaret Odaları Konseyi’ne seçildi.Ticaret Odaları Konseyi, bağlı Ticaret Odalarından gelen konuları ele alarak teklif ve görüş şeklinde TOBB Yönetim Kurulu’na sunmak, iktisadi raporları, mevzuat değişikliklerine ilişkin kararları gözden geçirmek, temsil ettikleri Odaların ve kesimin ekonomik sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, Odaların koordinasyon ve gelişimlerini gözetmek gibi görevleri yürütüyor. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım’ın Konsey üyeliğine seçilmesiyle birlikte, Gaziantep’in başkentteki iktisadi lobisinin oluşturulmasında önemli bir adım daha atılmış oldu.

GTO Başkanı Yıldırım, "Kentimizin yararı için en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz"

Ticaret Odalarının ülkemizin ticari hayatında büyük önemi olduğunu belirten ve Ticaret Odaları Konseyinin TOBB’da en fazla üyesi olan konsey olduğunu belirten Yıldırım, “Türkiye’nin ticari hayatında büyük önemi olan ticaret odalarımız bu konseyde temsil ediliyor” dedi. GTO Başkanı Yıldırım, Ticaret Odaları Konseyine seçilmesi dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ticaret Odaları Konseyi, TOBB bünyesinde çok önemli bir platform. Gerek illerin gerekse bütün Ticaret Odalarının sorun ve taleplerinin TOBB Yönetimine aktarılmasında önemli bir köprü görevi üstleniyor. Almış olduğumuz bu sorumluluğu, kentimizin ve Odamızın yararı için en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz. Ticaret Odalarımıza ve TOBB camiasına en iyi hizmeti vermek için çalışacağız. Bu süreçte bizlerin hep yanında yer alan, bize hep destek veren ve yeniden TOBB başkanı seçilen Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Sanayi Odamıza ve Ticaret Borsamıza teşekkür ederim. Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Türk özel sektörünün kanuni temsilcisi olan TOBB’un Başkanlığına bir kez daha seçilmiş olmasından dolayı kutluyoruz. Önümüzdeki dönemde yapacağı bütün çalışmalarda başarılarının devamını diliyoruz."

GTO delegeleri, TOBB Genel Kurulu’na katıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) TOBB delegeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin seçimli 74’üncü Genel Kurulu’na katıldı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Genel Kurula, GTO Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur’un yanı sıra Gaziantep Ticaret Odası (GTO) TOBB delegeleri Ökkeş Tabur, Osman Canseven, Mesut Yılmaz, Necip Yılmaz, M. Hayri Demirci, Ahmet Tabur, Mustafa Deniz Durakoğlugil, Osman Kıratlı, Veli Kadooğlu, M. Ali Çalışkantürk, Kemal Sertkaya, Hasan Erol, M. Seddar Cingisiz, Abidin Ademoğlu, Hülya Akkaya, Ayhan Çeliksöz, Kazım Çolak, Ayberk Uygun, Yusuf Ziya Yıldırım, M. Ali Bozkurt, Ali Dalgıç, Vaysal Köseoğlu, Genel Sekreter Figen Çeliktürk, GTO Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu başkanından oluşan geniş bir heyet katıldı.