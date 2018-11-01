GTO Başkanı Yıldırım'dan Ekim ayı ihracatı değerlendirmesi

Gaziantep'ten, Ekim ayında 655 milyon 42 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen 5 milyar 679milyon 266 bin dolarlık ihracatla Gaziantep, en çok ihracat 6. Kent olarak ihracatta bölgenin lokomotifi olmayı sürdürdü. Gaziantep'in ihracat rakamlarını ve başarısını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in kalkınmasının temelinde ihracatın olduğunu söyledi.

Gaziantep, en fazla ihracat yapan 6. İl olmaya devam ediyor. Ekim ayında ihracatını yüzde10,4 oranında artıran Gaziantep'ten Ekim ayında 655 milyon 42 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ihracattaki artıştan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gaziantep iş dünyasını ve ihracatçıları özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

“ Gaziantep'in en büyük değeri ihracatçılardır”

Gaziantep'in bu yılın 10 ayında ihracatını yüzde 5,4 oranında arttırarak, toplam 5 milyar 679 milyon 266 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “İhracatçılarımızı azimli ve inançlı çalışmaları sayesinde edinilen elde edilen başarıdan dolayı tebrik ediyorum. İhracattaki başarıları her geçen gün artan, yeni pazarları iyi değerlendiren ve dış ticaret rakamlarında bölgenin lideri konumunda olan Gaziantep'in sanayi ve ticaretteki gücünü ihracat rakamları da ortaya koymaktadır. Gaziantep ve ülkemizin büyümesi söz konusu ise bunun temelinde ihracat yatıyor. Gaziantep'in en büyük değeri gelişimine önemli katkı sağlayan ihracatçılarımızdır. İhracatta önemli başarıları imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm ihracatçılarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, Gaziantep'in üretimdeki çalışkanlığının yadsınamaz bir başarı olduğunu, Gaziantep'in 2018 yılı için belirlenen ihracat hedeflerine adım adım yaklaştığını sözlerine ekledi.