GTO Başkanı Yıldırım’dan ihracat değerlendirmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerine göre Gaziantep, Mayıs ayında ihracatını yüzde 8,6 oranında arttırarak toplam 616 milyon 748 bin dolarlık ihracatla en çok ihracat yapan ilk 10 kent arasında 6. sıradaki yerini korudu. İhracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep’in ihracattaki hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ve bölgenin lokomotif kenti olmayı sürdürdüğünü söyledi. Yıldırım, Gaziantep’in ihracatını geçen yılın mayıs ayına oranla % 8,6 oranında arttırarak 616 milyon 784 bin dolarlık ihracat yaptığını kaydetti. Gaziantep’in Ocak - Mayıs ayları arasında gerçekleştirdiği 2 milyar 855 milyon 301 bin dolarlık ihracat ile en çok ihracat yapan altıncı kent konumundaki yerini koruduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Ülkemiz ihracatına önemli katkılar sağlayan kentimiz Gaziantep’in ihracattaki yükselişini sürdürmesi bizleri gururlandırmaktadır. Kentimiz hem aylık hem de dönemlik ihracatta 6. sıradaki yerini korudu” dedi.

Gaziantep’in ihracattaki hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten Yıldırım, Mayıs ayındaki ihracat artışından ötürü emeği geçen bütün ihracatçılara ve sanayicilere teşekkür etti. GTO Başkanı Yıldırım, "GTO olarak her zaman ihracatçılarımızın yanındayız ve destekçisiyiz. Küresel ve bölgesel olumsuzluklara karşın Gaziantep’in ihracatını attırması hepimizi gururlandırmaktadır. İhracattaki hedefimiz 2018 yılı sonunda Türkiye’nin en çok ihracat yapan 5 kenti arasında yer almaktır. 2023 yılı ihracat hedefini 30 milyar dolar olarak belirleyen Gaziantep, bu hedefine emin adımlarla ilerlemektedir" şeklinde konuştu.

"İhracatçının kur zararının önüne geçildi

Öte yandan Türk Eximbank üzerinden reeskont kredi kullanan ihracatçılar için döviz kurunun sabitlenmesi ile ihracatçının kur zararının önüne geçildiğini ve bunun sektörlere moral verdiğini belirten GTO Başkanı Yıldırım, “Geçtiğimiz günlerde Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ihracatçılara Türk Eximbank aracılığı ile kullandırdıkları yabancı para cinsinden kredilerde döviz kurunun sabitlendiğini açıkladı. Ek olarak reeskont kredileri hariç döviz cinsinden kullandırılan kredilerin tamamının ihracatçıların talepleri doğrultusunda döviz cinsinden kullandırılması sektörlere moral oldu. Böylece eski uygulamada ihracatçıların döviz kredilerini TL olarak kullanmaktan dolayı uğrayacağı zararın önüne geçildi. Bu önemli düzenlemeden dolayı Merkez Bankası ile Ekonomi Bakanlığı kurmaylarına teşekkür ediyor, özel sektöre yönelik desteklerin sürmesini ve ihracatı destekleyici reformların hayata geçirilmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.