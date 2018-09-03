GTO Başkanı Yıldırım’dan müjdeli haber

Yıldırım çeşitli girişimleri sonucunda Ankara-Gaziantep arasında sabah saat 06.00’da gerçekleşen uçak seferlerinin haftada 5 güne çıkarılmasını sağladı.

İş dünyasının Gaziantep’e uçuş sayılarının arttırılmasına yönelik talepleri üzerine hava yolu şirketleri nezdinde girişimlerini sürdüren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Anadolu Jet Bölgesel Uçuşlar Başkanı Sait Şamil Karakaş ile Ankara’da görüştü. Görüşme sonrasında iş dünyasına müjdeli haberi veren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Anadolu Jet tarafından Gaziantep’e yapılan sefer sayılarının haftada 5 güne çıkarıldığını söyledi.

Anadolu Jet Bölgesel Uçuşlar Başkanı Sait Şamil Karakaş’la verimli bir görüşme yaptıklarını belirten Yıldırım, "Havayolu şirketleri ile üyelerimizin bağlantılarını güçlendirmek için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Anadolu Jet Bölgesel Uçuşlar Başkanı Sait Şamil Karakaş’la verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimiz neticesinde yaz mevsiminde 27 frekans olarak icra edilen Ankara/Gaziantep/Ankara seferleri kış tarifesinde 29 frekans olarak icra edilecek, sabah saat 06.00’da Gaziantep - Ankara arasında gerçekleşen TK 7121 seferi haftada 5 güne çıkarıldı" dedi.

“Havayolu ulaşımı iş dünyası için önemli”

Gaziantep’in ekonomik olarak çok aktif bir şehir olduğunu belirten Yıldırım, "Gaziantep’imiz uluslararası öneme sahip etkinlikler ve fuarlar düzenleyen, çok sayıda yabancı iş insanını ağırlayan bir şehir. Yine diğer illerimizden çok sayıda iş insanı şehrimize gelerek iş bağlantıları gerçekleştiriyor. Tüm bunları yaparken havayolu ulaşımının eksikliği bizim için önemli bir sorun idi. Bu konuda hava yolu şirketleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda Anadolu Jet Bölgesel Uçuşlar Başkanı Sait Şamil Karakaş’la yaptığımız görüşmeler neticesinde sefer sayıları haftada 5 güne çıkarıldı. Anadolu Jet’in şehrimizin bu önemli sorununa bir nebze çare olması bizleri mutlu etti. Sefer sayılarının arttırılması konusunda Gaziantep Ticaret Odası olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, Anadolu Jet’in sefer sayılarının arttırılması konusunda gösterdiği duyarlılığı diğer hava yolu şirketlerinden de beklediklerini sözlerine ekledi.