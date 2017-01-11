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11 Ocak 2017 11:49

GTO Başkanları, emniyet müdürlüğüne yapılan saldırıyı kınadı

GTO Başkanları, emniyet müdürlüğüne yapılan saldırıyı kınadı

11 Ocak 2017 11:49

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, emniyet müdürlüğüne düzenlenen menfur saldırıyı kınadı.
Hıdıroğlu ve Konukoğlu, yaptıklarını açıklamada, birlik ve beraberliğin şehri Gaziantep’te yapılan hiçbir hain saldırının amacına ulaşamayacağını belirtti.
Başkanlar, “Şehrin huzur ve asayişini temin için gece, gündüz çalışan kahraman polislerimize yapılan bu saldırı kabul edilemez. Hepimizin bu alçak girişimlere karşı, birlik, beraberlik ve ortak söylem içinde hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
Emniyet müdürlüğüne yapılan hain saldırı girişimini lanetleyen Başkanlar, yaralı polis memuruna da acil şifalar diledi.
Ülkenin hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Hıdıroğlu ve Konukoğlu, “Hepimiz sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz. Böyle bir olayın ardından yalan, yanlış paylaşılan bilgileri değil, resmi kurumların açıklamasını esas almalıyız. Burada sosyal medya kullanıcılarına da büyük görevler düşmektedir. Bu alanlardan paylaşılan sağlıksız bilgilerle farkında olmadan şehrimize büyük zararlar verilmektedir. Paylaşımları sorumluluk duygusuyla yapmalıyız. Yaşananlar karşısında milletçe en büyük sorumluluğumuz özveri ile çalışmak, vazgeçmemek ve umutsuzluğa düşmemektir” ifadelerini kullandı.



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