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01 Ocak 2017 12:26

GTO Başkanları İstanbul’daki terör saldırısını kınadı

GTO Başkanları İstanbul’daki terör saldırısını kınadı

01 Ocak 2017 12:26

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Beyhan Hıdıroğlu ve Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy’deki bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

GTO Başkanları, yaptıkları açıklamada, yeni yıl eğlencesi için bir araya gelen masum insanları hedef alan terör saldırısının yürekleri dağladığını belirtti.2016 yılında teröre yüzlerce insanını kurban veren Türkiye’nin yeni yıla da terör saldırısıyla girmesinden duydukları üzüntüyü ifade eden Hıdıroğlu ve Konukoğlu, “Yeni yıla sevdikleriyle eğlenerek girmek için bir araya gelen sivil vatandaşlarımızı hedef alan bu hain saldırıyı lanetliyoruz. 2017’ye güzel haberlerle girmek isterdik ama ne yazık ki bu olay bizleri derinden üzdü. Hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

"Bu alçak saldırılar bizleri engelleyemeyecek"
Teröre karşı en sert, kararlı ve sürekli mücadeleyi desteklediklerini vurgulayan Başkanlar, dünya devletlerinin de bu hain örgütlere karşı Türkiye’ye gerekli desteği vermesi gerektiğine dikkati çekti.Yeni yıla çok acı bir olayla girdiklerini hatırlatan Başkanlar, “Türkiye’nin büyük hedefleri var, bu alçak saldırılar bizleri engelleyemeyecek. Daha çok kenetleneceğiz ve hep birlikte ülkemizin kalkınmasına destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.



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