GTO Başkanlarından bayram kutlaması

Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayan GTO Başkanları Yıldırım ve Teymur’un mesajında, “Oruç, ibadet, huzur ve kardeşlik içinde geçirdiğimiz mübarek Ramazan ayının ardından bir kez daha mübarek Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Bayramların kardeşlik, paylaşma, dayanışma, bir ve beraber olma gibi duyguların ön plana çıktığı özel günler olduğuna vurgu yapan başkanlar, "Kavga yerine sarılıp kucaklaşmayı, ayrılık yerine birlik ve beraberliği emreden bir kültürden gelen insanlar olarak biliyoruz ki bayramlar, iyiliğin kötülüğü, barışın savaşı, doğrunun yanlışı, sevginin nefreti yeneceğine olan inancımızın tecellisidir. Yine bayramlar yapılan hataların affedilmesine, kırılan kalplerin onarılmasına, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda düşünmemize vesile olan önemli günlerdir. Toplumları güçlü kılan şey fertlerini bir arada tutan bağların sağlamlığıdır. Bağların sağlam olması, toplumsal barışı, hoşgörü ortamını ve fertlerin birbirine karşı sevgi ve saygı beslemesini sağlar. Bu da en büyük zenginliktir" ifadelerini kullandı. Zorlukların, sorunların kenetlenerek dayanışma içerisinde aşılabileceğini belirten, kin ve nefretin olmadığı, kan ve gözyaşının akmadığı, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşma dileğinde bulunan GTO başkanlarının mesajında, "Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan dinî bayramlarımızı birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşlik bağlarımızı pekiştiren bir fırsat olarak görmeliyiz. Sevgiyi ve barışı ne oranda çoğaltır ve hayatın ne kadar çok alanına yayarsak dünya o kadar güzelleşir. İnsanların huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir dünya dileğiyle bütün meclis üyelerimizin, komite üyelerimizin, odamıza kayıtlı üyelerimizin, iş dünyamızın ve aziz hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın güzellik ve mutluluk içinde geçmesini diliyoruz" denildi.