GTO başkanlarından Öğretmenler Günü mesajı

GTO Başkanları mesajında milletlerin gelişmişlik düzeyinin eğitime verdikleri önemle ölçüldüğünü vurgulayarak eğitimde en önemli unsurun hiç şüphesiz öğretmenler olduğunu belirtti. Öğretmenlerin sadece öğrencileri değil, içinde bulundukları toplumun tüm bireylerini aydınlattığını ifade eden Konukoğlu ve Hıdıroğlu, “Öğretmenlerimiz topluma ve fertlere yol gösteren bir lider, yaşam boyunca örnek alınan bir rehberdir. Öğretmenlerimiz çocuklarımızı hayata hazırlayan; onlara aile, vatan, millet, bayrak ve insan sevgisini aşılayan değerlerimizdir" ifadelerini kullandı.

Yaşadığımız yüzyılın bilginin, üretimin, tasarım ve teknolojinin sınırlarının zorlandığı bir yüzyıl olduğuna dikkat çeken GTO başkanları, yayımladıkları ortak mesajda,

“Eğitime verilecek her katkı, yapılacak her yatırım ülkemizin geleceğine ve refah düzeyinin yükselmesine yöneliktir. Çünkü eğitime önem vermeyen toplumlar, hiçbir zaman kazanımlarını ellerinde tutamazlar. Bu bilinçle hareket eden Gaziantep Ticaret Odası, ilkokul çağından başlayarak her kademede eğitim gören öğrencilere maddi ve manevi katkılar yapmıştır. Oda olarak bugüne kadar her mesajımızda eğitimin önemine dikkat çektik. Bir ülkenin kalkınmasının güçlü eğitim yapısıyla mümkün olabileceğine vurgu yaptık. Oda olarak üyelerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda sektörlerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için GTO Akademi çatısı altında mesleki eğitimler ve kurslar düzenleyerek eğitime katkı sağlıyoruz. Yine oda olarak her yıl ilköğretime yeni başlayan ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımı yapıyoruz. Unutulmamalıdır ki; başarılı eğitimde güçlü eğitim politikaları kadar güçlü eğitim kadrosu da büyük önem taşımaktadır. Ülkemizi hedeflerine taşıyacak olan da eğitim neferleri öğretmenlerimizdir. Bu nedenle başta eğitimcilerin eğitimi olmak üzere öğretmenlerin kendilerini güncellemeleri için yapılacak faaliyetleri önemsiyoruz. Dünya hızla değişiyor. Ülke olarak bu hızlı değişime ayak uydurabilmemiz için eğitim sistemimizi güçlendirmek gerekmektedir. Eğitim sistemimizde yapı taşlarının sağlam temellere oturmasında öğretmenlerimizin rolü büyüktür. Bu kutsal mesleği icra eden öğretmenlerimize hak ettikleri değerin verilmesi hedeflere ulaşmayı sağlayacak en önemli adımdır. Bilgi sahibi olmak öğretmenlik mesleğine yeni boyutlar ve sorumluluklar yüklemektedir. Öğretmenlerimiz omuzlarına yüklenen bu sorumluluğun bilinci ile görevlerini yerine getirmektedirler. Öğretmenlerimizin toplumumuzu daha ileri noktalara taşıyacak yeni nesilleri bilgi çağı ışığında yetiştireceğine olan inancımız tamdır. Türkiye; gelecek hedeflerine, 2023 ideallerine, öğretmenlerimizin yüksek katkıları sayesinde, öğretmenlerimizin yetiştirdikleri özgür düşünceli, sorgulayan, nitelikli nesiller sayesinde çok daha kolay ulaşacaktır. Yarınların büyük Türkiye’sini kurma yolunda, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda ve gösterdiği hedefe doğru azimle ve kararlılıkla yürümeye devam ettiğimizi ve edeceğimizi belirtmek isteriz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularla kutluyoruz. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz" denildi.