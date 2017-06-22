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22 Haziran 2017 11:02

GTO Başkanlarından Ramazan Bayramı kutlama mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve Meclis Başkanı Settar Konukoğlu Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

GTO Başkanlarından Ramazan Bayramı kutlama mesajı

22 Haziran 2017 11:02


Yayımladıkları mesajda, bayramların dostluk, barış, beraberlik ve yardımlaşma duygularının pekiştiği müstesna günler olduğunu belirterek, Oda üyelerinin ve Gazianteplilerin Ramazan Bayramını kutladılar.


Ramazan ayının ardından, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, zorlukların birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek dayanışma içerisinde aşılabileceğini ifade eden GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu ve Meclis Başkanı Konukoğlu, "Mübarek Ramazan ayını geride bırakırken şehrimizde sevgi, kardeşlik, huzur, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayramı daha birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.


GTO Başkanları Bayramın dargınlıkların unutulduğu günler olduğunu belirterek, “Bayramlar milletimizin bir arada yaşama ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği günlerdir. Yine bayramlar dargınlıkların unutulduğu, insanların birbirleriyle kucaklaştığı özel günlerdir. Barışı ne kadar çoğaltabilir ve hayata yayabilirsek, dünya o kadar güzelleşecektir. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu Bayramı, dayanışma ruhumuzu, kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek bir fırsat olarak görmeliyiz. Bayramın getirdiği güzel duyguların, ailelerimizin ve tüm sevdiklerimizin hayatlarının her anına yansıması dileğiyle Gaziantep iş dünyası adına Gazianteplilerin ve üyelerimizin bayramını kutluyor, bu mübarek günlerin tüm insanlığa mutluluk, huzur, iş dünyasına başarı getirmesini temenni ediyoruz” İfadelerine yer verdiler.




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