GTO Başkanlarından Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, mesajında “Milletimizin bağımsızlık uğrunda sergilediği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği Büyük Zafer’in 96. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında gösterdiği büyük kahramanlıklarla vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhu ile verdiği muhteşem bir mücadele ile büyük zaferi kazanmış ve bize bu güzel vatanı emanet etmiştir. Bizler de emanet aldığımız bu cennet vatanı her alanda en üst seviyelere çıkarmak için var gücümüzle birlik ve beraberlik içinde çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Türk Milletinin, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı zafer ile ülkesini müdafaa ederken hiç tereddüt etmediğini ve ilelebet bağımsız yaşayacağını bütün dünyaya ilan ettiğini vurgulayan GTO başkanları, “30 Ağustos kutsal vatan topraklarımızı kanımızın son damlasına kadar koruyacağımızı dünyaya ispatlayan bir tarihtir. Böyle bir tarihi gururla yaşıyor ve kutluyoruz. İş insanları olarak bizler de; Atatürk’ün -Türkiye’mizi layık olduğu seviyeye yükseltebilmek için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek mecburiyetindeyiz- sözünden hareketle ülkemize ekonomik zaferler kazandırmaya, gelecek nesillere sosyal ve ekonomik refah düzeyi yüksek bir Türkiye bırakmaya çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ömrünü savaş meydanlarında geçiren ve her şeyini büyük Türk milletine adayan ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, beraber çarpıştığı silah arkadaşlarını, İstiklal savaşının bütün kahramanlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, muhterem gazilerimizi rahmetle anıyor, bütün Gaziantep halkının ve değerli üyelerimizin Zafer Bayramı’nı kutluyoruz” İfadelerine de yer verdi.