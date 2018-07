Ş. ile Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği (GAİMDER) inşaat sektöründe Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme konusunda işbirliği yapacak. GTO ve GAİMDER arasında gerçekleşecek işbirliğine dair protokol GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve GAİMDER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Apa tarafından imzalandı. GTO Başkanı Yıldırım ve GAİMDER Başkanı Apa, iki kuruluşun yaptığı işbirliği ile inşaat sektörünün sorunlarına ortak çözüm üretileceğini söylediler. Sektörlerde yaşanan kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak,kanun ve yönetmenlikler çerçevesinde sektörlerden istenen belgeler konusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziantep Ticaret Odası (GTO), inşaat sektöründe talep edilen Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili olarak İnşaat Mühendisleri Odası ile imzaladığı işbirliği protokolünün ardından bu kez de Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği (GAİMDER) ile işbirliği protokolü imzaladı.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur başkanlığında Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile İnşaat Müteahhitleri Derneği’ne yapılan ziyarette inşaat sektörünün problemleri ve alınacak önlemler ele alındı. 2018 yılı itibariyle Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından inşaat sektöründe 14 dalda “Mesleki Yeterlilik Belgesi” vermek üzere yetkilendirilen Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.inşaat sektöründe belgelendirme yapmak üzere İnşaat Müteahhitleri Derneği (GAİMDER) ile Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme konusunda işbirliği protokolü imzalandı. GTO ile GAİMDER arasında imzalanan işbirliği protokolüne Gaziantep Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GAİMDER Başkanı İbrahim Apa, GTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Destek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duman, GTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Destek A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özgözükara imza attı.

"GTO Başkanı Yıldırım ‘Sorunları el ele vererek birlikte çözeceğiz"

Ziyarette aynı zamanda, inşaat sektörünün sorunları ve çözüm önerileri konularında görüş alışverişinde bulunuldu. GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, inşaat sektörünün sorunlarının çözümü için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, “İstişare ederek, el ele vererek sorunları birlikte çözeceğiz. Gaziantep’teki tüm kurum ve kuruluşlar bizim paydaşımızdır. İnşaat sektörünün sorunlarının çözümünü de birlikte bulacağız. Kendi üyemizin çıkarını her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla hizmet üreteceğiz. Bütün paydaşlarımızla Gaziantep’in lehine projelere, girişimlere ve çalışmalara destek vermeye hazırız. İnşaat Müteahhitleri Derneği ile yaptığımız bu protokol de bunun en güzel örneğidir" dedi. İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı İbrahim Apa ise, inşaat sektörünün sorunlarının çözümü için yapılacak her türlü işbirliğine ve girişime Gaziantep Ticaret Odası’nın önderliğinde hazır olduklarını belirtti.

GTO ve GAİMDER arasında imzalanan işbirliği protokolü ile GTO Destek MYM inşaat sektöründe “Ahşap Kalıpçı, Alçı Levha uygulayıcısı, Alçı Sıva Uygulayıcısı, Betonarme Demircisi, Betoncu, İskele Kurulum Elemanı, Sıvacı, Duvarcı, Panel Kalıpçı, Isı Yalıtımcısı, Seramik Karo Kaplamacısı, İnşaat İşçisi, İnşaat Boyacısı ve Tünel Kalıpçı” mesleklerinde belgelendirme yapacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı’ndan GTO’ya ziyaret

Öte yandan Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,Yardımcıları Murat Özgüler ve Hayri Özkeçeci ile birlikte Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Yönetim Kuruluile Meclis Başkanlık Divanı üyelerine iade-i ziyarette bulunarak yeni dönemdeki çalışmalar için başarılar diledi. Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Odası’nın adeta bir okul olduğunu, çalışma ve projeleri ile Gaziantep’e önemli değerler katan köklü bir kurum olduğunu söyledi. Şehitkâmil Belediye Başkanı Fadıloğlu ve başkan yardımcılarının ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, bütün kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının birlik ve beraberliği ile yapılacak çalışmaların önemine vurgu yaparak Gaziantep için yapılacak çalışmalarda Gaziantep Ticaret Odası olarak işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Ziyaretlerde GTO Başkan Yardımcıları Uğur Acıoğlu ve Mehmet Tatar’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Duman, Sinan Bay, Mustafa Eryoldaş, Kemal Delioğlu, Mehmet Kavsara, Ömer Işık, Ahmet Özgözükara ve Genel Sekreter Vekili Figen Çeliktürk de hazır bulundu.