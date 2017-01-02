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02 Ocak 2017 16:47

GTO eski Genel Sekreteri Göçer için veda tören düzenledi

GTO eski Genel Sekreteri Göçer için veda tören düzenledi

02 Ocak 2017 16:47

Gaziantep Ticaret Odasına (GTO) uzun yıllar emek verdikten sonra geçen hafta görevinden istifa eden GTO eski Genel Sekreteri Halil Göçer için veda töreni düzenlendi.
GTO Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen törene, Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, GTO yönetim kurulu üyeleri ve GTO Meclis Başkan yardımcıları Mehmet Törer ve İbrahim Aksu ile GTO personelleri katıldı.
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdırloğlu, törende yaptığı konuşmada, Oda’nın bütün birimlerinde görev alan Halil Göçer’in dik duruşuyla örnek bir insan olduğunu söyledi.
34 yıl Odanın bütün birimlerinde çalışıp buralara kadar gelen genel sekreter Göçer’e bundan sonraki hayatında başarılar dileyen Hıdıroğlu, “Odamıza büyük emekler veren Göçer ile birlikte çalışmak isterdik ama kararına saygı gösterdik. Dik duruşunu, samimiyetini takdir ediyorum. Hepiniz adına kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum” dedi.
GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu da 34 yıldan beri odamızın çeşitli birimlerinde özveri ve kararlılıkla çalışan Göçer’in son 8 yılını da GTO’nun kalbi olan genel sekreterlik bölümünde geçirdiğini ifade etti.
Konukoğlu, “Halil Göçer’e Oda’ya verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.
Halil Göçer de GTO’nun kendisi için bir mektep olduğunu belirtti.
Göçer, “Geçtiğimiz Salı günü ayrılmaya karar verdim. Yönetim Kurulu Başkanımız Beyhan Hıdıroğlu ve yönetimi de Meclis Başkanımız Settar Konukoğlu da kalmam konusunda ısrarcı oldu. Misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. 34 yıl çok uzun bir süre. Buradayken nişanlandım, buradayken evlendim, çocuklarım oldu, onları buradan kazandığım parayla okuttum. Hayatımın büyük bir kısmını geçirdiğim Oda’nın hayatımda farklı bir yeri oldu. Türkiye’nin en güzide kurumlarından biri olan GTO benim için adeta bir mektep. Ben görevimi tek başıma değil, büyük ve özel bir takım ile yerine getirdim. Bana 34 yıl boyunca destek veren, yanımda olan takım arkadaşlarıma yani tüm GTO personeline de tek tek teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Başkanım Beyhan Hıdıroğlu ve yönetim kuruluna, Meclis Başkanım Settar Konukoğlu’na ve divana teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.



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