GTO, Kick boks şampiyonunu ödüllendirdi

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Türkiye Kick Boks Federasyonunca 05-08 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında 54 kiloda birinci olan GTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Seyit Battal Ay’ı Cumhuriyet altınıyla ödüllendirerek başarılarından dolayı kutladı. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Kick Boks şampiyonunun başarısından gurur duyduklarını ifade ederek, “Odamızın kurduğu GTO Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde okuyan 11. sınıf öğrencisi Seyit Battal Ay’ın Antalya’da yapılan turnuvada kilosunda birinci olması bizleri gururlandırdı. Bu başarısından ötürü kendisini tebrik ediyor ve ödüllendiriyoruz. Ayrıca 15-23 Eylül 2018 tarihleri arasında İtalya’nın Milano kentinde düzenlenecek olan Dünya Kick Boks şampiyonasında ülkemizi ve şehrimizi temsil edecek sporcumuza başarılar diliyoruz. Sporcumuzun İtalya’daki şampiyonada önemli dereceler elde edeceğine inanıyoruz” dedi.

GTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kick Boks şampiyonu Seyit Battal Ay’ın GTO tarafından ödüllendirildiği ziyarette, GTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ergün Özkol, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Uğur Acıoğlu ve Mehmet Tatar’ın yanı sıra Yönetim Kurul üyesi Mehmet Kavsara’da hazır bulundu.