GTO üyeleri Fransa'da gıda fuarına katıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), üyelerinin sektörleri ile ilgili gelişmeleri küresel düzeyde takip edebilmeleri için yaptığı çalışmalara "SİAL GIDA FUARI”na düzenlediği heyet organizasyonu ile devam etti.

GTO üyeleri organizasyon kapsamında dünyanın en bilinen ve köklü gastronomi enstitüsü olan Le CordonBleu Gastronomi Enstitüsü'nü ziyaret ederek gastronomi alanında yapılabilecek işbirliklerini değerlendirdi. GTO, üyelerinin sektörel gelişimlerine destek sunmak amacı ile 21-25 Ekim 2018 tarihleri arasında Fransa'nın Başkenti Paris'te dünyanın en büyük ‘Gıda Fuarı' organizasyonlarından biri olan ve iki senede bir düzenlenen ‘SIAL Gıda FuarI'na KOSGEB destekli "Fuar Ziyareti ve İş Gezisi" düzenledi.

GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kavsara başkanlığında gerçekleştirilen fuar ziyaretine katılan Oda üyesi 22 firma temsilcisi, dünyanın sayılı gıda fuarlarından biri sayılan "SIAL PARİS 2018"de sektördeki küresel gelişmeleri yakından inceleme ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.

GTO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Kavsara'nın başkanlığındaki heyet, Paris Bölgesi ortak hareket etme platformu olan Paris RegionEntreprises (Paris Bölgesi Şirketleri) ve dünyanın en bilinen ve köklü gastronomi enstitüsü olan ‘Le CordonBleu Gastronomi Enstitüsü'nü ziyaret ederek yapılabilecek ortak çalışmalar ve iş birliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Heyete başkanlık eden GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kavsara, ‘SIAL PARİS' fuarının dünyanın önde gelen gıda fuarlarından biri olduğunu belirterek, “Gastronomi kenti Gaziantep'imizi GTO üyeleriyle birlikte bu fuarda temsil etmekten dolayı çok mutluyuz. Bizim için oldukça verimli ve faydalı geçen fuar ziyaretimizde ‘Le CordonBleu Gastronomi Enstitüsü'nü de ziyaret ederek ‘Gastronomi' üzerine yapabileceğimiz çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirdik, tecrübelerimizi birbirimize aktardık.Bu gibi fuarlara katılımın önemini her zaman vurguluyoruz. GTO olarak fuar organizasyonlarına devam edecek, şehrimizi tanıtmak ve gelişimine katkıda bulunmak için gitmediğimiz ülke bırakmayacağız” diye konuştu.