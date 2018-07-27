GTO üyeleri İngiltere’de moda fuarına katıldı

GTO, üyelerinin sektörel gelişimlerine destek sunmak amacı ile 22-24 Temmuz 2018 tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen “PureLondon2018” Uluslararası Moda Fuarı’na KOSGEB destekli “Fuar Ziyareti ve İş Gezisi” düzenledi.

GTO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Delioğlu başkanlığında gerçekleştirilen fuar ziyaretine katılan oda üyesi yaklaşık 18 firma temsilcisi, dünyanın sayılı moda fuarlarından biri sayılan “PureLondon 2018”de sektördeki küresel gelişmeleri yakından inceleme ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.

GTO Yönetim Kurulu üyesi Kemal Delioğlu’nun başkanlığındaki heyet, T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Londra Ticaret Baş Müşaviri Süleyman Beşli, MÜSİAD Londra Şube Başkanı Nuri Bulgurcu ile görüşmeler yaptı. GTO heyeti ayrıca MÜSİAD Birleşik Krallık Şubesi tarafından düzenlenen ikili görüşmelere de katıldı.

GTO heyeti ilk olarak T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç’i Büyükelçilik rezidansında ziyaret etti. Büyükelçi Bilgiç, heyeti kabulünde yaptığı değerlendirmede, Brexit (Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılması) sonrası Türkiye-İngiltere ticari ilişkilerinin işadamları tarafından yakından takip edilmesi ve yaşanacak gelişmeler ışığında hareket edilmesi tavsiyesinde bulundu.

GTO heyeti daha sonra Londra Yunus Emre Enstitüsünde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Londra Şubesi’nin düzenlediği (B2B) ikili görüşmelere katıldı. Etkinlikte Türkiye’nin Londra Ticaret BaşMüşaviri Süleyman Beşli ve İngiltere genelinde faaliyetlerde bulunan MÜSİAD üyesi Türk İşadamları ile tekstil sektörünün önde gelen temsilcileri yer aldı.

Türkiye’nin Londra Ticaret Baş Müşaviri Süleyman Beşli ve MÜSİAD Londra Şubesi Başkanı Nuri Bulgurcu, Gaziantep’ten iş insanlarının Londra’ya gelerek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve iş hacminin artırılması yönünde yaptıkları girişimlerden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, İngiltere’ye gelerek iş yapmak isteyen tüm işadamlarına her zaman destek olacaklarını söylediler.

Heyete başkanlık eden GTO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Delioğlu,“PureLondon” fuarının dünyanın önde gelen moda fuarlarından biri olduğunu belirterek, “GTO olarak üyelerimize vizyoner bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz. Bir yandan sektörlerinin gelişmesine yönelik yeni projeler üretirken bir yandan da küresel gelişmeleri takip edebilmeleri için yurtdışı fuar ve inceleme gezileri düzenliyoruz. Fuar ziyareti ve ikili görüşmeler bir hayli verimli geçti. Ayrıca ziyaretlerde ve ikili görüşmelerde Gaziantep’in ekonomik yapısı hakkında bilgiler verdik. Ziyaret ve ikili görüşmeler Gaziantep’in tanıtımı açısından önemli bir fırsat oldu. Yine fuarda sektörün alıcı ve satıcılarıyla bir araya gelme fırsatı bulduk” diye konuştu.

GTO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Delioğlu, Gaziantep Ticaret Odası’nın önümüzdeki dönemde de yurtdışı fuarlara yönelik heyet organizasyonları düzenlemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.