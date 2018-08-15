GTO üyeleri Özbekistan heyetiyle buluştu

Özbek heyeti Gaziantep Ticaret Odası’nda görmekten ötürü memnun olduklarını dile getiren GTO Başkan Vekili Acıoğlu, “Aynı zamanda bizim üyemiz olan ve Gaziantep’te ticari yatırımları bulunan Başkan Kemal Abdullaev ve Özbek kardeşlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Toplantıda konuşan Başkan Vekili Acıoğlu, “Dost ve kardeş ülke Özbekistan ile var olan ticari ve kültürel ilişkiler bizim için çok önemli. Aramızdaki kardeşlik bağını ve ticari ilişkileridaha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Özbekistan ile ticari iş birlikleri ve yatırımların arttırılması hususunda Oda olarak elimizden gelen desteği ve yardımı sağlayacağımızı belirtmek istiyorum. Hâli hazırda Özbekistan’da yatırımları olan, bu yatırımları artırma düşüncesiyle yeni pazarlar arayanüyelerimiz var. Biz de Gaziantep Ticaret Odası olarak iki ülke arasında köprü vazifesi görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Acıoğlu ayrıca, Özbekistan heyetince oluşturulacak ihtiyaç listesinin GTO üyelerine sunulacağını, bu doğrultuda hangi ürünlerin ihraç veya ithal edilebileceğine dair fikir sahibi olunacağını söyledi. Özbek heyetin ülke imkânları, yapılan ekonomik reformlar ve bilgilendirme içerikli sunumunun ardından açıklamalarda bulunan Kemal Abdullaev vize problemleri, Gaziantep’e yapılan uçak seferleri, vergilendirme, arazi tahsisi gibi konularda birçok değişikliğin yapıldığını ifade etti.

“İktidar değişikliği çok şeyi değiştirdi”

Ülkelerinde yaşanan iktidar değişikliğinin ticari hayatı olumlu yönde etkilediğini belirten Abdullaev, Özbekistan’da yatırım yapacak firmalara vergi muafiyetinden, arazi tahsisine kadar birçok imkanın sağlandığını belirtti. Abdullaev, “Ülkemizde ne yaparsanız, hangi işi kurarsanız kazanırsınız. Yaklaşık 350 milyonluk bir pazara ulaşma imkânı var. Vergileri çok düşürdük. Sigorta ücretleri çok düşük. Yatırım yapan firmalar 5 yıl boyunca herhangi bir vergi ödemesi yapmayacak. Önceki dönemlerde yatırım yapıp para kazanan firmalar kazançlarını ülke dışına çıkartmakta zorlanır, birçok prosedüre takılırdı. Şuan ise bu çok kolay. Hiçbir zorluk yaşanmıyor” diye konuştu.

Türkiye’ye büyük önem verdiklerini dile getiren Abdullaev, Türkiye’yle kardeşlik bağlarının olduğunu, karşılıklı iş birliği, yatırımlar ve ticaret hacminin geliştirilmesi için her adımı atmaya hazır olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından GTO üyelerinin sorularını cevaplayan Özbek heyet, farklı ticari alanlarda Bakanlık düzeyinde destek olacaklarını, hazırlanacak raporların GTO üyelerine sunulacağını belirttiler.

GTO’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya farklı meslek grubundan GTO üyeleri de katıldı.