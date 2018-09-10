GTO Üyeleri Rusya'da hazır giyim ve moda fuarına katıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) üyelerinin sektörleri ile ilgili gelişmeleri küresel düzeyde takip edebilmeleri amacıyla yaptığı çalışmalara Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen CPM (Collection Premiere Moscow) Hazır Giyim ve Moda Fuarı'na düzenlediği heyet organizasyonu ile devam etti.

GTO, üyelerinin sektörel gelişmelerine destek sunmak amacı ile 4-7 Eylül 2018 tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen “CPM Hazır Giyim ve Moda Fuarı”na KOSGEB destekli gezi organizasyonu düzenledi. GTO Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Duman ve Kemal Delioğlu başkanlığında 19 Nolu Konfeksiyon İmalatı ve Toptan Ticareti ile 20 Nolu Triko, Örgü, Tığ İşi ve Çorapçılar meslek komiteleri üyesi 30 firma temsilcisinden oluşan heyet fuarda, küresel gelişmeleri yakından inceleme ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu. Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Duman ve Kemal Delioğlu başkanlığındaki GTO heyeti, fuar ziyareti ve iş gezisi kapsamında Rus-Türk İşadamları Birliği'ni (RTİB) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve birlik üyeleri ile bir araya geldi.

Birlik merkezinde gerçekleştirilen toplantı ve ikili görüşmelere, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Ferüdün Başer, Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkan Yardımcısı Beksultan Buzurtanov ile Rusya-Türkiye İş Konseyi Genel Müdürü Alaattin Yarahmet de katıldı. Toplantıda GTO Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Duman ve Kemal Delioğlu katılımcıları, Gaziantep'in sosyo-ekonomik yapısı ve GTO'nun çalışmaları ile bilgilendirirken, RTİB Başkanı Karaaslan da Rusya hazır giyim pazarının son durumu ve pazara giriş stratejileri ile ilgili bilgiler verdi ve firma temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı.

GTO Yönetim Kurulu Üyeleri Duman ve Delioğlu fuara ilişkin yaptıkları açıklamada, Gaziantep'te üretilen hazır giyim ürünlerinin kalitesiyleöne çıktığını, uluslararası alanlarda diğer ülkelerle rekabet edebileceğini gösterdiğini, Rusya'da iki önemli pazar olan Sadovod ve Lyublino'dasektör temsilcilerinin Rusya ve çevre ülkelerde faaliyet gösteren önemli alıcılarla bir araya gelme fırsatı bulduğunu belirttiler.

Rusya pazarının Gaziantepli üreticiler için büyük önem taşıdığını vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Üyeleri Duman ve Delioğlu, “Ülkemizin Rusya'da tekstil sektöründeki payı yüzde 8'ler seviyesinde bulunuyor. Bu pazarda daha fazla yer almamız ve bu payı daha yukarılara çıkarmamız gerekiyor. Fuar kapsamında Rus-Türk İşadamları Birliği'ni ziyaret ederek toplantı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Türk hazır giyim ürünlerinin Rusya'da tercih edilmesi bizleri ülkemiz adına sevindirdi. Oda olarak yaptığımız bu fuar ve iş gezisi firmalarımız açısından hayli verimli geçti” dediler.

GTO Yönetim Kurulu üyeleri Yılmaz Duman ve Kemal Delioğlu, GTO'nun önümüzdeki dönemde de yurt dışı fuarlara yönelik heyet organizasyonları düzenlemeye devam edeceğini sözlerine eklediler.