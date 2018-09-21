GTO üyesi Kobi'lerin Yararlanacağı “Kobi destek kredisi başvuruları başladı

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “KOBİ Destek (Nefes) Kredisi başvurularına başlandığını söyledi. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, GTO Üyesi KOBİ'lerin aylık yüzde 1,85 ile 100 bin liraya kadar kredi kullanabileceğini belirtti.

Yıldırım, aralarında katılım bankalarının da yer aldığı 8 banka ile imzalanan anlaşma ile “Kobi destek (nefes) Kredisi” kullanacak işletmelerin normal kredilerin 8-10 puan altında maliyetle finansmana erişebileceğini vurguladı. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Yönetim Kurulu'nun Ankara temasları sırasında gündeme getirdiği KOBİ Destek (Nefes) Kredisi'nin yeniden başlatılmasına yönelik girişimleri sonucunda hayata geçirilen“ kobi destek (nefes) kredisi”ne başvurular başladı. KOBİ Destek( Nefes) Kredisi'nden GTO üyesi KOBİ'lerin başvurarak yararlanabileceğini belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “ Odamız üyeleri KOBİ Destek (Nefes) Kredisinden aylık yüzde 1,85 faiz oranı ve 50 bin ila 100 bin TL arasında kredi kullanabilecek. TOBB çatısı altında Odamız, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım Bankası ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliği ile oluşturulan krediden üyelerimiz kolaylıkla yararlanabilecek. Kredi vadesi ilk 6 ay anapara ödemesiz, takip eden 12 ay da eşit taksitli olmak üzere toplam 18 ay olacak. Krediye başvurmak isteyen üyelerimiz odamız sicil müdürlüğünden “Kobi destek (nefes) kredisi başvurusu için” ibaresi içeren faaliyet belgesi alarak anlaşma yapılan 8 bankanın şubelerine giderek Nefes Kredisi için başvuruda bulunabilecek. Odamız üyesi firmalar kredi temini sırasında Kredi Garanti Fonu'ndan talep edeceği başvuru bedeli olan on binde 3 dışında herhangi bir masraf veya komisyon ödemeyecek” şeklinde konuştu.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Nefes Kredisi'nin devamı niteliğinde KOBİ Destek Kredisi'nin reel sektör ile finans sektörünün güç birliği yaptığı önemli bir proje olduğunu, son dönemde kur artışı ve diğer gelişmelerden etkilenen KOBİ'lere önemli bir finansman desteği sağlayacağını sözlerine ekledi.