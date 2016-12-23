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23 Aralık 2016 18:03

GTO yeni başkanını seçti

GTO yeni başkanını seçti

23 Aralık 2016 18:03

Gaziantep Ticaret Odası’nda (GTO) başkanlık ve yönetim kurulu seçimi gerçekleştirildi.
GTO Meclis Toplantı Salonunda yapılan seçimlerde 91 meclis üyesinin üçü mazeretleri nedeniyle oy kullanamadı. 88 meclis üyesinin 50’sinin oyunu alan Şevket Beyhan Hıdıroğlu yönetim kurulu başkanı oldu. Diğer aday Rıdvan Köksüzer ise 37 oy aldı. Seçimlerden sonra açıklama yapan Hıdıroğlu, GTO’yu birlik, beraberlik içerisinde, bulunduğu noktadan daha iyi bir konuma getirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Oy veren ve vermeyen meclis üyelerine teşekkür eden Hıdıroğlu, “Gayet nezih bir ortamda gerçekleşen seçimin sonunda kazanan Gaziantep Ticaret Odası oldu. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı şimdi biz aldık, devraldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için çalışacağız.Oda olarak faaliyetlerimizle Gaziantep’i ulusal ve uluslararası platformda daha iyi tanıtmayı planlıyoruz. Bu konuda Gaziantep’teki kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olacağız” diye konuştu.



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