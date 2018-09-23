GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım:

Gaziantep'te yerleşik “Gaziantep Alternatif Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi”nden (GATAM) Avukat Merve Tanrıvere, Arabulucu Avukatlar Emine Aybüken Yıldırım, Seyhan Fesli, Serdar Serçe, Ece Fazlı Tepe, Ebru Güneş Tanrıvere, Aslıhan Işıl Yalınkılınç, Gökçe Özdemir Kahraman ve Özge Parlak Keresteci Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım'la görüştü.

Gaziantep Alternatif Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (GATAM)'ne mensup avukatları makamında ağırlayan Yıldırım, Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Arabuluculuk sistemi ve işleyişi hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, Arabuluculuk sayesinde mahkemelerin iş yüklerinin azalacağını, iş dünyası olarak bu tür alternatif çözümlerin olmasını yıllardır hayal ettiklerini ve istediklerini belirterek, “Adalet Bakanlığı'nın öncülüğü ile arabuluculuk sistemi nihayet ülkemize hukuk hayatımıza girdi. Biz arabuluculuğu adalete hızlı erişim olarak görüyoruz. İşçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, iş adamlarının arasındaki alacak-verecek davalarında süreçler arabuluculuk sayesinde kolaylaşıp kısalacak. Arabuluculuk uygulamasıyla mahkemelerin yükü yüzde 90 azalıyor. Yıllardır iş dünyası olarak en büyük rahatsızlığımız yargının yavaş çalışmasıydı. Yargıdaki en büyük sorun iş yüküdür. Mahkemelerimiz, hakimlerimiz, her gün artan büyük iş yüküyle karşı karşıya. Arabuluculuğun temelinde Ahilik kültürümüz bulunur. Avrupa'da ticari uyuşmazlıkların yüzde 98'i bu şekilde çözülüyor. Hukuk sistemi sadece devletin değil ekonominin de direği. Kişilere ve kurumlara ne kadar güven duyulursa, ekonomi de o kadar iyi ve adil işler.İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğun zorunlu hâle getirilmesi önemli bir reformdur. Biz de Gaziantepli iş insanları olarak bu vesileyle Sayın Adalet Bakanımıza, Sayın Daire Başkanımıza ve Adalet Bakanlığı teşkilatımıza bu önemli reformu hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.